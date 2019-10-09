Парламент Нидерландов одобрил расследование роли Украины в деле о сбитом "Боинге" над Донбассом. Решение было принято единогласно, написал депутат партии "Христианско-демократический призыв" Крис ван Дам в своем микроблоге Twitter во вторник, 8 октября. Парламентариев интересует, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над Донбассом во время конфликта на востоке страны.



Трагедия рейса MH17

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила доклад о крушении самолета. В документе JIT говорится, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.

Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.

В апреле 2019 года Европейский суд по правам человека потребовал от России представить свою официальную позицию о крушении воздушного судна. Он передал российским властям жалобы 380 родственников погибших пассажиров, которые считают Россию "прямо или косвенно ответственной" за трагедию.

Международная следственная группа назвала имена подозреваемых

В июне Международная следственная группа назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к катастрофе. Согласно данным JIT, непосредственное отношение к крушению "Боинга" имеют бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

В сентябре Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами. Украина выдала России бывшего зенитчика самопровозглашенной "ДНР" Владимира Цемаха, которого считают важным свидетелем по делу MH17. Позднее Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей в подозреваемые.