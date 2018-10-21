Голосование в парламенте было признано состоявшимся только со второй попытки. Результаты первого были отменены по настоянию спикера, требовавшего поименного голосования.
НАТО, Евроcоюз и США приветствовали решение македонского парламента, который одобрил новое название страны, что приблизило страну к вступлению в крупные западные организации.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в твиттере назвал македонское решение "исторической возможностью", чтобы привести страну в НАТО.
"Мы теперь ожидаем, что национальные процедуры для реализации соглашения будут продолжены без каких-либо задержек", — говорится в общем заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана.
В Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэр приветствовала решение парламента Македонии. Она также заявила об "исторической возможности" для обеспечения "стабильности, безопасности и процветания во всем регионе".
Голосование в парламенте Македонии стало реакцией на призыв Евросоюза продолжить шаги по устранению конфликта с Грецией. После провала референдума о вступлении Македонии в ЕС и НАТО и о переименовании страны, признанного недействительным из-за недостаточной явки, Еврокомиссия призвала Скопье предпринять дальнейшие шаги по этим вопросам.
В прошедшем в сентябре референдуме приняли участие лишь 37 процентов из 1,8 миллиона избирателей. Для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов граждан страны, обладающих избирательным правом. 91% участников голосования поддержали Преспанское соглашение с Грецией о переименовании страны в Республику Северная Македония и вступлении в ЕС и НАТО. Вопрос на референдуме звучал так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?".
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