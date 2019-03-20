Правительство Казахстана предлагало провести общенациональный референдум о переименовании Астаны. Однако, сообщил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, президент решил, что этот вопрос может рассмотреть парламент без референдума. Конституционный совет счел это законным.
Нурсултан Назарбаев, бессменно возглавлявший Казахстан почти 30 лет, 19 марта объявил о своей отставке. Пост президента до новых выборов, в соответствии с законами Казахстана, занял спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Сразу же после вступления в должность Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан.
Токаева на посту спикера сената сменила старшая дочь Назарбаева Дарига.
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