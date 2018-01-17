Главой каталонского парламента выбран депутат от Левой республиканской партии Каталонии, сторонник независимости региона Роже Торрент.
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Новый региональный парламент Каталонии выбрал своим спикером сторонника независимости от Испании Роже Торрента. В ходе учредительного заседания в среду, 17 января, за кандидатуру члена Левой республиканской партии Каталонии проголосовали 65 депутатов из 135.

До конца января парламент в Барселоне должен также избрать главу региональной администрации. На досрочных парламентских выборах в Каталонии 21 декабря лагерь приверженцев идеи независимости региона во главе с экс-главой каталонской администрации Карлесом Пучдемоном вновь получил абсолютное большинство.

Поэтому Пучдемон должен быть вновь избран на пост главы региона. Он, однако, скрывается в Бельгии, при возвращении в Испанию ему грозит арест.

Deutsche Welle
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