Парламент Каталонии в субботу, 24 марта, остановил выборы президента автономии после ареста очередного кандидата на пост главы Каталонии Жорди Туруля. Об отмене голосования заявил спикер парламента Роже Торрент. Выборы не могут проходить, поскольку кандидат должен лично присутствовать в парламенте, согласно решению Конституционного суда.
Жорди Туруль будет содержаться под стражей до суда, который состоится в октябре. Политик обвиняется в организации мятежа. Вместе с Турулем арестованы еще четыре государственных деятеля. "Я не успокоюсь, пока не увижу задержанных на свободе", подчеркнул спикер парламента.
Аресты политиков спровоцировали протесты в регионе в пятницу, 24 марта. В результате столкновений с полицией в Барселоне пострадали 35 человек, отмечает агентство AFP.
Отказы прежних кандидатов
Туруль являлся третьим кандидатом на пост главы автономии. В среду, 21 марта, стало известно, что находящийся под арестом Жорди Санчес снял свою кандидатуру с выборов. В начале марта от притязаний на пост президента Каталонии отказался бывший глава автономии - Карлес Пучдемон, который находится в Бельгии. В случае возвращения в Испанию Пучдемону также грозит задержание.
Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС Испании незаконными.
Испания требует от Финляндии выдачи Карлеса Пучдемона (2)
Власти Финляндии получили от Испании ордер на арест...
Ученые: вулкан Этна сползает к Средиземному морю (1)
Самый активный вулкан в Европе Этна сползает в сторону...
Сотни тысяч американцев выходят на "Марш ради жизней" (5)
В столице США Вашингтоне в субботу проходит масштабная...
Парламент Каталонии остановил выборы президента автономии (1)
Выборы главы автономии стали невозможны после решения...
Спецслужбы США расширят слежку в интернете (20)
Технологические компании поддерживают введение ясных...
TOP новостей
Ограничения, связанные с торговлей алкоголем, заставляют сокращать время работы магазинов (2)
С января 2018 года в Литве вступили в силу ограничения,...
Работники, которых не хватает: какие зарплаты они получают (47)
Список профессий, пользующихся большим спросом,...
Литва – в черном списке: выше уровень заболеваемости лишь в Румынии (53)
В Литве уровень заболеваемости туберкулезом в 4 раза...
Заседавшие в Вильнюсе депутаты стран НАТО поддерживают ответные действия за отравление Скрипаля (181)
24 марта в Вильнюсе заседал Постоянный комитет...
Ассортимент Бенедиктинского рынка: фантазия торговцев безгранична (20)
В литовской столице недавно открылся Бенедиктинский...