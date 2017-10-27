За выступили 72 депутата, против - 10, двое воздержались. Остальные члены парламента из 135 депутатов бойкотировали голосование.

"Призываю всех испанцев к спокойствию. Правовое государство восстановит порядок в Каталонии", - откликнулся на это решение в своем Twitter премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Сегодня утром он обосновывал в Верхней палате меры применения статьи 155 конституции, утверждая, что это "исключительная ситуация", которая направлена не против Каталонии, но на предотвращение нарушения закона. Сенат страны 27 октября одобрит эту резолюцию, которая вступит в силу на следующий день.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон ранее попросил парламент подумать, как ответить на этип планы по установлению контроля над северо-восточным регионом.

155-я статья конституции Испании гласит, что если "автономное сообщество не выполняет обязательства, налагаемые конституцией или другими законами, или ее действия наносят серьезный ущерб интересам Испании, правительство предварительно обращается с требованием к президенту автономного сообщества и, если оно будет оставлено без внимания, с одобрения абсолютного большинства Сената может принять необходимые меры, чтобы заставить последнего выполнить эти обязательства или для защиты упомянутых интересов". В ней говорится, что для осуществления этих мер правительство может давать инструкции всем властям автономных сообществ". С 1978 года, когда была принята конституция, закрепившая в стране демократическое правление после падения режима Франко, и до сих пор эта статья не применялась.

В Каталонии 1 октября прошел референдум по вопросу о выходе автономии из состава Испании. Участие в народном голосовании приняли 2,26 из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев.

При этом 90% участников голосования высказались за независимость. В Мадриде считают этот референдум нелегитимным и отказываются признавать его результаты.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон 10 октября призывал каталонский парламент отложить объявление независимости региона, однако в тот же день была подписана соответствующая декларация о независимости, подпись под которой поставил и сам глава автономии.

После этого испанские власти потребовали от каталонского правительства до 10:00 16 октября дать формальный ответ, провозглашает регион независимость или нет. Пучдемон вместо этого сообщил в письме к Рахою, что объявление о независимости приостановлено, и призвал к диалогу. Мадрид отказался от переговоров и выдвинул новый ультиматум - до 10:00 19 октября.

Когда срок истек правительство страны потребовало от лидера региона Карлеса Пучдемона, чтобы он поставил точку в вопросе, объявила Каталония о независимости или нет.