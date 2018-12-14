В Ирландии будут разрешены аборты в срок до 12 недель беременности и позднее в случае угрозы жизни матери или тяжелой патологии плода. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар назвал решение парламента "историческим моментом для ирландских женщин".
В мае на всенародном референдуме около 66,4% граждан страны высказались за то, чтобы легализировать аборты. Против проголосовали 33,6%. Всего участие в референдуме приняли 64,1% граждан страны.
Таким образом из Конституции Ирландии исчезнет Восьмая поправка. Принятая в 1983 году, она наделяла беременную женщину и плод одинаковым правом на жизнь.
До референдума в стране законы об абортах были одними из самых строгих в мире. Лишь в 2013 году государство позволило женщинам делать аборты, если жизнь матери подвергалась риску из-за медицинских осложнений или если женщина грозила совершить самоубийство. С другой стороны, правительство приняло закон, который предусматривал 14 лет тюрьмы за помощь в прерывании беременности или проведение нелегального аборта.
В Будапеште тысячи людей вышли на митинг против нового Трудового кодекса (2)
Около трех тысяч людей вышли вышли вечером в четверг...
По всему миру рассылают сотни писем с угрозами взрывов. Отправители требуют выкуп в биткоинах
Сотни компаний, государственных учреждений, школ,...
Университет Ганы снес памятник Махатме Ганди. Ученые и студенты обвинили его в расизме
Руководство университета Ганы в Аккре демонтировало...
Главы украинских и американских ВМС проводят переговоры в Вашингтоне
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко в...
США: встреча Путина и Трампа состоится только после возвращения Украине моряков (7)
Советник президента США по вопросам национальной...
TOP новостей
Расширение ТЦ в Литве не прекращается: в планах десятки новых магазинов (43)
Миллионные инвестиции, десятки новых магазинов – такие...
Экономист: Литва не получит 500 млн. евро, потому что слишком "дешевая" (29)
Не секрет, что с 2020 года Литва будет получать меньше...
Опрос: борьба между двумя партиями продолжается (2)
Ни история с Центром регистра , ни история, связанная с...
Премьер Литвы получает информацию спецслужб, но консерваторам ее не предоставит (18)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
Сети Maxima назначен штраф в размере 17 000 евро за введение в заблуждение покупателей (11)
Государственная служба по защите прав потребителей...