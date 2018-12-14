Парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов. Теперь закон должен подписать президент, и после этого он вступит в силу.
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В Ирландии будут разрешены аборты в срок до 12 недель беременности и позднее в случае угрозы жизни матери или тяжелой патологии плода. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар назвал решение парламента "историческим моментом для ирландских женщин".

В мае на всенародном референдуме около 66,4% граждан страны высказались за то, чтобы легализировать аборты. Против проголосовали 33,6%. Всего участие в референдуме приняли 64,1% граждан страны.

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Таким образом из Конституции Ирландии исчезнет Восьмая поправка. Принятая в 1983 году, она наделяла беременную женщину и плод одинаковым правом на жизнь.

До референдума в стране законы об абортах были одними из самых строгих в мире. Лишь в 2013 году государство позволило женщинам делать аборты, если жизнь матери подвергалась риску из-за медицинских осложнений или если женщина грозила совершить самоубийство. С другой стороны, правительство приняло закон, который предусматривал 14 лет тюрьмы за помощь в прерывании беременности или проведение нелегального аборта.

"Настоящее время"
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