Парламент Эстонии рийгикогу принял заявление с осуждением российской интерпретации исторических событий, которые предшествовали Второй мировой войне. В документе под названием "Об исторической памяти и фальсификации истории", принятом в среду, 19 февраля, осуждаются "попытки властей Российской Федерации переписать историю, отрицая роль Советского Союза в качестве одного из основных зачинщиков Второй мировой войны и перенося ответственность на жертв агрессии".

В заявлении подчеркивается, что Вторая мировая война стала возможной в результате подписания договора о ненападении между Советским Союзом и национал-социалистической Германией, то есть была прямым следствием пакта Молотова-Риббентропа и секретных дополнительных протоколов к нему.

Высказывания Путина противоречат исторической правде

Российский президент Владимир Путин несколько раз за последние месяцы высказывался на темы, связанные со Второй мировой войной. Среди прочего он заявил, что на Варшаве лежит часть ответственности за войну, поскольку она перед началом войны вступила в сговор с гитлеровской Германией. Эти слова вызвали возмущение в Польше и других странах.

Выражая поддержку Польше и другим европейским странам, "которых Россия в последнее время причислила к числу виновных в развязывании Второй мировой войны", эстонские депутаты призвали Российскую Федерацию "поддержать сохранение аутентичной исторической памяти как в Эстонии, так и по всему миру, чтобы преступления тоталитарных режимов не были забыты", поскольку знание истории повышает возможности противостоять угрозам демократии.

За принятие резолюции проголосовали 72 присутствовавших на заседании депутата, один выступил против. По информации Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации ERR, им стал депутат от Центристской партии Михаил Стальнухин, еще шесть депутатов-центристов не приняли участия в голосовании.