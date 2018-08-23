Все присутствовавшие в зале депутаты высказались в поддержку резолюции, которая была инициирована фракцией Христианско-демокаратического союза.

Ее лидер Ян Бартошек назвал принятый документ посланием для других стран, "включая Россию". "Мы не приемлем комментарии по поводу событий 1968 года, которые звучат в последнее время и искажают их настоящий смысл", — отметил он.

Вооруженные силы стран Варшавского договора под руководством генерала Ивана Павловского вошли в Чехословакию 21 августа 1968 года. Это произошло после того, как власти Чехословакии заявили о планах провести реформы и строить "социализм с человеческим лицом". В результате операции погибли 216 человек, а более 500 граждан Чехословакии были ранены. Силы СССР оставались в Чехословакии до 1991 года.

Как следует из опроса "Левада-центра", примерно половина россиян ничего не знают об этих событиях. Около 36% респондентов назвали решение отправить вооруженные силы в Прагу правильным, а еще 45% затруднились ответить. Около 21% опрошенных сочли "пражскую весну" подрывной акцией, 23% — попыткой переворота, организованной настроенными против СССР чешскими политиками, а 18% — "восстанием народа против режима, навязанного Советским Союзом".