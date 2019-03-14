Парламент Британии отверг новый референдум по Brexit

Парламент Великобритании отверг поправку об отсрочке даты Brexit при условии проведения повторного референдума по выходу Лондона из состава Евросоюза.
Britų parlamentas
© AFP / Scanpix

Парламент Великобритании высказался против проведения нового референдума о выходе страны из состава Евросоюза. Подавляющее большинство депутатов Палаты общин отклонили так называемую поправку Н (Amendment H), с помощью которой независимая группа из бывших членов лейбористской и консервативной фракций намеревалась отсрочить Brexit настолько, чтобы дать возможность провести новый референдум о выходе Британии из ЕС.

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В поддержку этой поправки высказались лишь 85 депутатов, 334 отвергли ее. Голосование в Палате общин не имеет обязывающей силы и является, главным образом, сигналом к действию для правительства в Лондоне, информирует Deutsche Welle.

По оценке британского избиркома, для проведения второго референдума по Brexit потребовалось бы не менее четырех, а скорее даже шесть месяцев. Организовать такой опрос можно было бы лишь при длительной отсрочке Brexit, запланированного на 29 марта. В Евросоюзе выступают против отсрочки Brexit на большой срок.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила британских парламентариев, что страна по-прежнему может покинуть ЕС без соглашения 29 марта 2019 года, несмотря на результаты голосования.

13 марта парламент Британии проголосовал против выхода страны из ЕС без достижения сделки с Евросоюзом. Однако если стороны не ратифицируют соглашение, Brexit все равно на деле будет "жестким". Эта поправка не является юридически обязывающей для правительства, однако выполняет функцию индикатора воли парламента и очень важна политически. Теперь стоит вопрос о переносе даты Brexit.

Референдум о выходе страны из Европейского Союза прошел в Британии в июне 2016 года. За Brexit проголосовали почти 52% британцев. Изначально планировалось, что после Brexit 29 марта переходный период продлится до конца 2020 года.

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