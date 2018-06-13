В результате парламент получит больше контроля за процессом выхода Соединенного Королевства из ЕС. В то время как некоторые британские политики хотели бы сохранить тесные связи с Брюсселем, другие настаивают на возможно максимальном отдалении страны от Евросоюза.
Для Терезы Мэй результаты нынешнего голосования являются в немалой степени обнадеживающими. Глава британского правительства находится под огромным давлением с разных сторон. После неудачных парламентских выборов в 2017 году, по итогам которых Мэй намеревалась добиться внушительного преимущества для переговоров по Brexit, консерваторы располагают минимальным большинством в Палате представителей.
Переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущем партнерстве, начнется после официального выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года и займет 21 месяц.
В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила ЕС, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.
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