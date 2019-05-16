Отныне за нарушение закона о запрете на хиджаб в начальных школах Австрии предполагается штраф в 440 евро.
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Двухпалатный парламент Австрии в среду, 15 мая, при поддержке консервативной Австрийской народной партии и праворадикальной Австрийской партии свободы одобрил запрет на ношение мусульманского головного платка в начальных школах.

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Запрещено "ношение одежды, продиктованной идеологическими или религиозными соображениями и предполагающей покрытие головы", отмечается в постановлении законодательного органа.

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Действие нововведения, однако, не распространяется на кипу — еврейский головной убор. Это связано с тем, что он не закрывает волосы полностью или большую их часть, цитирует агентство dpa выдержку из документа.

За нарушение предполагается штраф в 440 евро. Власти Австрии исходят из того, что обжаловать закон можно будет в Конституционном суде. Правительство во главе с премьером с Себастьяном Курцем трижды выносило постановление на парламентское рассмотрение.
В октябре 2017 года в Австрии был введен запрет на ношение одежды, скрывающей лицо.

Deutsche Welle
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