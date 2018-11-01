"За кандидатуру проголосовали 0 депутатов, против - 0, воздержались 13. Решение не принято", - после голосования заявил спикер парламента Ара Баблоян. Его слова приводит ТАСС.

В первом туре 24 октября за кандидатуру Пашиняна также никто не проголосовал, "против" выступил один депутат, воздержались 11. Для избрания было необходимо 53 голоса.

Так как выдвижение кандидатуры Пашиняна носило символический характер, поддерживающий его блок "Елк", а также блок "Царукян" не приняли участия в голосовании. 34 депутата не пришли на заседание.

Сам и. о. премьера Армении неоднократно заявлял, что выдвинул свою кандидатуру по техническим соображениям. "Моя кандидатура выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министром. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов. Чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы", - заявил Пашинян.

В соответствии с конституцией Армении, после того как парламент дважды не смог избрать премьера, начинается процесс расформирования Национального собрания и назначаются внеочередные парламентские выборы. Сам Пашинян уже заявил, что выборы пройдут 9 декабря, после того как президент Армен Саркисян подпишет соответствующий указ.

После того, как 2 октября депутаты в спешке приняли поправки, усложнившие процедуру роспуска парламента страны, глава правительства Никол Пашинян вывел людей на улицы, чтобы бороться против "контрреволюции" в парламенте. В центре Еревана прошел многотысячный митинг сторонников Пашиняна, требующих роспуска законодательного собрания. Выступивший перед митингующими Пашинян обвинил представителей законодательной власти в попытке свести на нет революционные достижения последних месяцев. А 16 октября он подал в отставку с поста премьер-министра.

"Цель отставки - завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу", - пояснил Пашинян свое решение. После смены власти в Армении 8 мая 2018 года в стране сложилась политическая аномалия. Хотя парламент из-за масштабных уличных акций и избрал Пашиняна на пост главы правительства, в самом законодательном органе у него не было большинства. Поддерживающая Пашиняна фракция "Елк" состоит из девяти депутатов. У правившей прежде Республиканской партии остается относительное большинство - 49 из 105 мандатов.

Главой правительства Пашинян проработал всего несколько месяцев. Весной 2018 года в Армении произошла "бархатная" революция, которая завершилась победой оппозиционера Никола Пашиняна и его сторонников. Став премьер-министром страны вместо Сержа Саргсяна, Пашинян распорядился провести тщательное расследование событий 10-летней давности. Тогда в Ереване была подавлена массовая акция протеста, причем около десяти человек были убиты.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. Они добивались признания того, что победу одержал первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который в тот момент также претендовал на высший пост в государстве.

Рано утром 1 марта полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых 10 человек погибли (в том числе двое полицейских), а более 250 (включая 33 полицейских) получили ранения. Спустя 10 лет после этих кровавых событий обстоятельства гибели людей все еще остаются невыясненными.

Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии.

После избрания премьер-министром Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта". В Армении стали задерживать и объявлять в розыск одного за другим крупных политиков и их близких.

Фигурантами дела о событиях 10-летней давности в Ереване стали экс-президент Армении Роберт Кочарян, генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и экс-министр обороны Микаел Арутюнян. Летом им были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя. 31 октября в розыск был объявлен бывший заместитель председателя Следственного комитета Армении, начальник главного управления по расследованию особо важных дел Ваган Арутюнян, который участвовал в фальсификации доказательств в ходе первого следствия по делу о беспорядках 2008 года.