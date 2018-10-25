За кандидатуру Пашиняна никто не проголосовал, "против" выступил один депутат, воздержались 11. Для избрания было необходимо 53 голоса, сообщает News.am.

Так как выдвижение кандидатуры Пашиняна носило символический характер, поддерживающий его блок "Елк", а также блок "Царукян" не приняли участия в голосовании, уточняет Rusarminfo.ru. 34 депутата не пришли на заседание, передает ТАСС.

"За кандидатуру Пашиняна никто из парламентариев не проголосовал. Решение не принято, с чем и я поздравляю", — заявил спикер законодательного органа Ара Баблоян.

Сам и. о. премьера Армении неоднократно заявлял, что выдвинул свою кандидатуру по техническим соображениям. "Моя кандидатура выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министром. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов. Чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы", — заявил Пашинян.

Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьера, чтобы ускорить процесс роспуска законодательного органа страны. "Цель отставки — завершение революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу", — пояснил он свое решение.

Второй тур выборов премьер-министра, согласно законодательству, состоится через семь дней после первого голосования — 31 октября. Если парламент не выберет премьера и во второй раз, то он будет распущен силой закона. Будут назначены внеочередные парламентские выборы, которые пройдут в первой половине декабря.

После того, как 2 октября депутаты в спешке приняли поправки, усложнившие процедуру роспуска парламента страны, глава правительства Никол Пашинян вывел людей на улицы, чтобы бороться против "контрреволюции" в парламенте. В центре Еревана прошел многотысячный митинг сторонников Пашиняна, требующих роспуска законодательного собрания. Выступивший перед митингующими Пашинян обвинил представителей законодательной власти в попытке свести на нет революционные достижения последних месяцев.

Весной 2018 года в Армении произошла "бархатная" революция, которая завершилась победой оппозиционера Никола Пашиняна и его сторонников. 8 мая Пашинян занял пост премьер-министра страны вместо Сержа Саргсяна и распорядился провести тщательное расследование кровавых событий 1 марта 2008 года, когда участников демонстрации в Ереване разогнала полиция. В тот день в результате столкновений протестующих и силовиков 10 человек погибли (в том числе двое полицейских), а более 250 (включая 33 полицейских) получили ранения.