Водитель автобуса в Париже высадил всех своих пассажиров после того, как они отказались подвинуться и дать место мужчине в инвалидной коляске. В соцсетях водителя называют героем.
© Reuters / Scanpix

Парижанин Франсуа ле Берр, страдающий рассеянным склерозом и вынужденный передвигаться на инвалидной коляске, хотел сесть в автобус на одной из остановок на окраине города, но никто из пассажиров не пожелал подвинуться, чтобы освободить место.

Водитель, имя которого не сообщается, увидел, что происходит, и попросил всех пассажиров выйти. Затем он дал возможность инвалиду занять место в автобусе, закрыл двери и уехал со своим единственным пассажиром.

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Твит ле Берра, в котором он описал произошедшее несколько дней назад, распространила общественная организация Accessible Pour Tous ("Доступно для всех"), защищающая права инвалидов.

"Дальше не пойдет"

"Вчера, когда я пытался сесть в автобус, никто не захотел подвинуться, чтобы освободить мне место. Поскольку никто не подвинулся, водитель встал и сказал "Все, автобус дальше не пойдет. Выходим!" — рассказал ле Берр в "Твиттере" и "Фейсбуке". — После чего он подошел ко мне и сказал: "Поднимайтесь в автобус, а остальные будут ждать следующего!"

С тех пор твит ле Берра был расшерен более 5 тыс. раз и получил более 12 тыс. лайков. Многие хвалят водителя и критикуют пассажиров, которые не пожелали подвинуться.

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"Надо наградить этого шофера", — пишет пользователь "Фейсбука".

"Этот водитель проявил человеческие качества, и за это ему уважение. Несмотря ни на что, еще есть хорошие люди", — пишет другой.

"Браво водителю, позор пассажирам!" — написал пользователь "Твиттера".

Однако он тут же получил ответ от другого пользователя: "Ты бы тоже не подвинулся."

"В лучших интересах пассажира"

В парижских автобусах для инвалидных колясок обычно выделены 1-2 места, и пассажиры в случае необходимости должны их освобождать для людей с ограниченными возможностями.

Оператор парижских автобусов компания RATP обратилась к гражданам с просьбой помочь найти этого водителя. Просьба вызвала беспокойство пользователей соцсетей, заподозривших, что автобусная компания хочет его наказать. Однако в ответ на эти опасения представитель RATP заверил, что ни о каком наказании речь не идет, поскольку водитель действовал в лучших интересах своего пассажира.

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