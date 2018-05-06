Мероприятие для натуристов-любителей искусства было проведено в первую половину дня в субботу и привлекло в общей сложности 161 посетителя.
Прибыв во Дворец Токио, расположенный в 16-м округе Парижа, неподалеку от Трокадеро, посетители могли оставить всю свою одежду в гардеробе и в течение нескольких часов погулять по музею в обществе таких же обнаженных визитеров.
После этого музей открыл двери и для обычных, одетых посетителей.
Ассоциация нудистов Парижа приветствовала новое начинание.
В прошлом году мэрия французской столицы уже выделила для нудистов особую зону в парке Венсенский лес на востоке города.
"Ментальность меняется, - заявил в интервью агентству Рейтер Жульен Клод-Пенегри, директор Ассоциации нудистов Парижа по связям с общественностью. - Нудисты преодолевают барьеры, табу и мешающие внутренние запреты".
Как пишет местная пресса, мероприятие прошло с большим успехом у мужчин и женщин "в костюмах Адама и Евы".
"Обстановка была очень приятной, - рассказал один из посетителей-нудистов газете Le Parisien. - Конечно же, в огромных залах Дворца Токио ты чувствуешь себя еще более беззащитным без одежды. И искусство воспринимается совершенно по-другому".
"Особенно тесно ты взаимодействуешь со скульптурами, - утверждает 23-летняя студента Марта. - А в некоторых залах, где играла музыка, люди даже двигались, словно пританцовывая".
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