Париж блокирует переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии

Северной Македонии и Албании не удалось начать переговоры о вступлении в ЕС. Во вторник, 15 октября, Франция, Нидерланды и Дания заблокировали решение ЕС о начале переговоров с двумя балканскими государствами, сославшись на сомнения в прогрессе реформ. Решение трех стран было озвучено после саммита в Люксембурге на уровне министров иностранных дел. Все три страны выступили против начала переговоров с Албанией, а Франция - в дополнение с Северной Македонией. Кроме того, французское правительство призвало к фундаментальной реформе процесса вступления в ЕС.

Германия и многие другие страны-члены ЕС отреагировали на мнение трех стран с непониманием. Сторонники переговоров указали, что, согласно заключению Еврокомиссии, Албания и Северная Македония выполнили условия, выдвигаемые ЕС. Начало переговоров о вступлении с этими двумя странами уже было им обещано.

Переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз стали возможным после того, как в Скопье уладили разногласия с Грецией, согласившись на переименование своего государства, называвшегося ранее Республикой Македонией. В конце мая Еврокомиссия сочла Албанию и Северную Македонию готовыми к началу переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Еще два балканских государства - Сербия и Черногория - тоже стремятся к членству в сообществе. Однако комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан ранее отметил, что им необходимо приложить больше усилий для защиты верховенства закона.