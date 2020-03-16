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Французский парфюмерный концерн LVMH объявил в воскресенье, 15 марта, что начинает производить дезинфицирующий гель для рук на трех своих фабриках во Франции вместо обычной парфюмерной продукции брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy. Только за одну неделю концерн рассчитывает выпустить 12 тонн геля для рук.
Парфюмерный гигант запускает производство дезинфицирующих средств
© DELFI / Domantas Pipas

Дезинфицирующие средства будут переданы французским органам здравоохранения бесплатно, и, в первую очередь, их получат 39 государственных больниц в Париже, указывается в заявлении концерна. Глава парижских больниц Мартин Хирш в интервью AFP поблагодарил группу LVNH за быстрые действия. По данным представителей здравоохранения, дезинфицирующий гель есть в парижских больницах, но запасы "на пределе".

Из-за эпидемии коронавируса спрос на противовирусные средства защиты, в том числе на гель для рук, во Франции сильно вырос. В результате многие аптеки ограничивают продажи такого геля одной бутылочкой на человека. Правительство страны даже вынуждено было издать указ об ограничении цен после того, как появились сообщения о попытках некоторых ритейлеров получить дополнительную прибыль: теперь 100-миллилитровая бутылка дезинфицирующего геля должна стоить во Франции не более трех евро.

Число жертв короновируса в стране достигло 120. За сутки с 14 до 15 марта число смертей подскочило сразу на 31 случай, на треть, - самый резкий рост за все время эпидемии во Франции, заявил министр здравоохранения Оливье Веран.

Deutsche Welle
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