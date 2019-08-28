Парализованный и находящийся при смерти лидер ИГ нашел себе преемника

Лидер террористической организации "Исламское государство"* Абу-Бакр аль-Багдади, который, по некоторым разведданным, частично парализован и находится при смерти, был вынужден объявить о своем преемнике. Им якобы стал иракский туркоман Абдулла Кардаш, сообщают арабские СМИ со ссылкой на медиа-издания, подконтрольные ИГ*.
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О том, что 48-летний Ибрагим ас-Самарраи, больше известный под псевдонимом "Абу-Бакр аль-Багдади", практически парализован, сообщила в конце июля иракская разведка. Его конечности частично отказали после того, как в 2018 году во время операции иракских войск по освобождению юго-востока провинции Дейр-эз-Зор в Сирии ему в позвоночник попали осколки от снаряда. В тот момент аль-Багдади с соратниками укрывался в городке Хаджин близ границы с Ираком. Иракское командование направило авиацию и подразделение спецслужб в Хаджин, но поймать аль-Багдади не удалось - террориста только ранили.

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Однако уже после этого в Сети появились видеоролики, на которых аль-Багдади шевелит руками, перебирает бумаги, изображает знак единобожия (таухид) указательным пальцем правой руки. Впрочем, он уже не ходит и не стоит перед своими последователями, как раньше - аль-Багдади сидит на полу. Аналитики также отмечают изменение цвета кожи террориста - у него очень красное лицо, но необычайно белые руки.

По данным иракских спецслужб, в настоящее время аль-Багдади находится в Сирии. Его стерегут сохранившие ему верность члены ИГ* (арабы и иностранцы). Основной задачей главаря экстремистов является предотвращение раскола в рядах организации, а также противостояние шпионам. Он занят, в частности, своеобразными кадровыми перестановками: назначает людей на влиятельные посты взамен своих погибших приближенных, пишет издание "Кавказ.Реалии".

Что касается "преемника" Абдуллы Кардаша, то это тоже псевдоним, как и аль-Багдади ("Кардаш" - "брат" в тюркских языках). Его настоящее имя - Амир Мухаммад Саид аль-Мауля. Он родился в 1976 году, то есть младше аль-Багдади примерно на пять лет. Как и нынешний лидер ИГ*, Кардаш родился в Ираке. Место рождения - город Талль-Афар, населенный преимущественно туркоманами.

Кардаш учился в иракском Мосуле, где получил степень бакалавра исламских наук. Именно поэтому за ним закрепилось и другое прозвище: "Устаз" (по-арабски "учитель"). За связи с экстремистской организацией "Аль-Каида"* он был брошен в тюрьму, где и познакомился с будущим лидером ИГ* в начале нулевых.

Люди, знакомые с Кардашем, описывают его как "злобного воина, радикала и религиозного фанатика". У него есть качество, необходимое лидеру: красноречие, которому он научился у своего отца, читавшего проповеди в одной из мечетей Мосула.

США обещают до 5 миллионов долларов в награду за информацию, которая поспособствует аресту Абдуллы Кардаша. Как указано на сайте Госдепартамента, аль-Мауля, он же Хаджи Абдулла - один из главных идеологов ИГ*. Он красноречиво оправдывал массовые убийства езидов, религиозного меньшинства в Ираке, а также руководил некоторыми террористическими операциями за пределами Ирака и Сирии. Госдеп США также называет его потенциальным преемником аль-Багдади.

Как передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на эксперта в области вооруженных группировок Фадыля Абу-Рагыфа, на мировоззрение Кардаша повлияло его пребывание в школе Талль-Афара, в которой также обучались другие будущие члены ИГ* - "самые жестокие из командиров". При этом эксперт уверяет, что Кардаш не был офицером в армии казненного президента Ирака Саддама Хусейна, как утверждали ранее британские СМИ. Специализация Устаза - шариат.

У Кардаша есть сын, Мухаммад Саид, а также родной брат Адиль Мухаммад Саид, который проживает в Турции.

По данным экспертов, аль-Багдади приблизил к себе Кардаша на фоне поражений "Исламского государства"*: теряющий авторитет лидер нуждался в сильной руке, чтобы сплотить вокруг себя последователей. Однако вскоре между ними возникла вражда, и аль-Багдади решил официально повысить своего помощника - "чтобы ему угодить".

Впрочем, новая должность Устаза не означает напрямую, что он преемник лидера ИГ*. Аль-Багдади передал ему в управление лишь "секторы" в Ираке (на потерянных территориях игиловцы ведут "войну улиц"). Он должен отвечать там за армию, образование, сельское хозяйство. Усилению Кардаша также противятся иностранные бойцы ИГ*. Причина в том, что он местный и у него есть свои любимчики: земляки из Талль-Афара, отличающиеся особой жестокостью и преданностью.

Как полагают в аппарате национальной безопасности Ирака, повышение Кардаша грозит новыми, крайне опасными вспышками насилия в отношении мирных жителей, а также актами мести бывшим членам ИГ*, которые покинули ряды экстремистской группировки. Кроме того, в отсчете иракских силовиков от 8 августа по поводу Кардаша говорится, что в Багдаде ожидают от радикалов "ведения войны на истощение", нападений с целью разжечь вражду между шиитами и суннитами.

NEWSru.com
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