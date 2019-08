Парализованный и находящийся при смерти лидер ИГ нашел себе преемника

О том, что 48-летний Ибрагим ас-Самарраи, больше известный под псевдонимом "Абу-Бакр аль-Багдади", практически парализован, сообщила в конце июля иракская разведка. Его конечности частично отказали после того, как в 2018 году во время операции иракских войск по освобождению юго-востока провинции Дейр-эз-Зор в Сирии ему в позвоночник попали осколки от снаряда. В тот момент аль-Багдади с соратниками укрывался в городке Хаджин близ границы с Ираком. Иракское командование направило авиацию и подразделение спецслужб в Хаджин, но поймать аль-Багдади не удалось - террориста только ранили.

Однако уже после этого в Сети появились видеоролики, на которых аль-Багдади шевелит руками, перебирает бумаги, изображает знак единобожия (таухид) указательным пальцем правой руки. Впрочем, он уже не ходит и не стоит перед своими последователями, как раньше - аль-Багдади сидит на полу. Аналитики также отмечают изменение цвета кожи террориста - у него очень красное лицо, но необычайно белые руки.

По данным иракских спецслужб, в настоящее время аль-Багдади находится в Сирии. Его стерегут сохранившие ему верность члены ИГ* (арабы и иностранцы). Основной задачей главаря экстремистов является предотвращение раскола в рядах организации, а также противостояние шпионам. Он занят, в частности, своеобразными кадровыми перестановками: назначает людей на влиятельные посты взамен своих погибших приближенных, пишет издание "Кавказ.Реалии".

Что касается "преемника" Абдуллы Кардаша, то это тоже псевдоним, как и аль-Багдади ("Кардаш" - "брат" в тюркских языках). Его настоящее имя - Амир Мухаммад Саид аль-Мауля. Он родился в 1976 году, то есть младше аль-Багдади примерно на пять лет. Как и нынешний лидер ИГ*, Кардаш родился в Ираке. Место рождения - город Талль-Афар, населенный преимущественно туркоманами.

Кардаш учился в иракском Мосуле, где получил степень бакалавра исламских наук. Именно поэтому за ним закрепилось и другое прозвище: "Устаз" (по-арабски "учитель"). За связи с экстремистской организацией "Аль-Каида"* он был брошен в тюрьму, где и познакомился с будущим лидером ИГ* в начале нулевых.

Люди, знакомые с Кардашем, описывают его как "злобного воина, радикала и религиозного фанатика". У него есть качество, необходимое лидеру: красноречие, которому он научился у своего отца, читавшего проповеди в одной из мечетей Мосула.

США обещают до 5 миллионов долларов в награду за информацию, которая поспособствует аресту Абдуллы Кардаша. Как указано на сайте Госдепартамента, аль-Мауля, он же Хаджи Абдулла - один из главных идеологов ИГ*. Он красноречиво оправдывал массовые убийства езидов, религиозного меньшинства в Ираке, а также руководил некоторыми террористическими операциями за пределами Ирака и Сирии. Госдеп США также называет его потенциальным преемником аль-Багдади.

A number of news outlets cited reporting by Andalou news as quoting ISIS’ Amaq Agency in regards to Qardash. The photo of Qardash circulating right now highly resembles that of Hajji Abdullah (Amir al-Mawla), top ranking ISIS commander and most wanted terrorist. pic.twitter.com/BXvL15GfZp