В воскресенье, 11 ноября, в Латвии отмечается День Лачплесиса, когда чтят павших в боях за свободу и военных конфликтах латвийских воинов и защитников государства. По этому поводу в Риге прошел совместный парад Национальных вооруженных сил и МВД Латвии, посмотреть который явилось более тысячи человек.
Во время так называемой Бермонтиады в 1919 году Вооруженные силы Латвии разгромили Западнорусскую добровольческую армию в Пардаугаве (левобережье Западной Двины). 11 ноября также был учрежден Военный орден Лачплесиса.
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Парадом Вооруженных сил и МВД в Латвии отметили День Лачплесиса
В воскресенье, 11 ноября, в Латвии отмечается День...
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