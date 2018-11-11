Парадом Вооруженных сил и МВД в Латвии отметили День Лачплесиса

В воскресенье, 11 ноября, в Латвии отмечается День Лачплесиса, когда чтят павших в боях за свободу и военных конфликтах латвийских воинов и защитников государства. По этому поводу в Риге прошел совместный парад Национальных вооруженных сил и МВД Латвии, посмотреть который явилось более тысячи человек.
© Reuters / Scanpix

Во время так называемой Бермонтиады в 1919 году Вооруженные силы Латвии разгромили Западнорусскую добровольческую армию в Пардаугаве (левобережье Западной Двины). 11 ноября также был учрежден Военный орден Лачплесиса.

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