Как и ожидалось, на параде фигурировали новая сверхтяжелая межконтинентальная баллистическая ракета и баллистическая ракета для подводных лодок.

Выступая перед военными и десятками тысяч зрителей, лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что благодаря патриотизму граждан в стране нет зараженных Covid-19. "Ни один человек в стране не контактировал с зараженными", — подчеркнул он. Ни на ком из присутствовавших не было масок.

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Кроме того, лидер КНДР в неожиданно теплых словах пожелал Южной Корее справиться с распространением заболевания, назвав ее жителей "возлюбленные наши южнокорейские товарищи", и совсем не упомянул в своей речи США.

Парад в предзаписи

"Я желаю доброго здоровья всем людям в мире, которые борются с болезнями из-за этого злейшего вируса", — добавил Ким Чен Ын.

Появление Кима было встречено восторженными криками толпы. Он махал рукой и широко улыбался, принимая цветы от детей.

По данным Сеула, парад транслировался в предзаписи, а прошел он, на самом деле, в субботу на рассвете. В сообщении Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи говорится, что именно тогда они заметили признаки военного парада — включая большие скопления людей и военной техники на площади Ким Ир Сена.

Новые ракеты, способные долететь до США

Как и предполагали наблюдатели, власти КНДР воспользовались парадом, чтобы продемонстрировать миру свою военную мощь. Мимо трибуны, на которой находился Ким Чен Ын и другие высокие чины, проехали по меньшей мере четыре транспортера с новой, показанной впервые межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) на каждом.

Военные эксперты говорят, что эта ракета, если она действительно поступит на боевое дежурство, станет одной из крупнейших мобильных баллистических ракет в мире.

"Эта ракета — настоящий монстр", — заявила агентству Рейтер заместитель директора организации Open Nuclear Network Мелисса Ханэм.

Были также продемонстрированы ракеты "Хвасон-15" — северокорейские МБР, впервые испытанные в 2017 году и теоретически способные долететь до любой точки в США, отмечают специалисты из Южной Кореи.

Также на параде была продемонстрирована ракета "Пуккыксон-4А", которая, по мнению южнокорейских экспертов, может запускаться с подводных лодок.

Баллистических ракет на северо-корейских военных парадах не было с 2018 года. Тогда Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились для первого в истории саммита между США и КНДР, темой которого стало ядерное разоружение Пхеньяна.

В прошлом феврале, однако, переговоры между странами прервались, соглашения достигнуто не было, и Северная Корея с тех пор продолжила испытания ракет.

В 2020-м году отношения КНДР с Южной Кореей также были напряженными после предшествовавших попыток сближения.