Понтифик сравнил их с библейскими Марией и Иосифом, проделавшими непростой путь из Назарета в Вифлеем для регистрации в римском цензе.
Многие мигранты, напомнил Папа, бежали от правителей своих стран, которые с легкостью проливают невинную кровь.
Папа римский сравнил центры для мигрантов с концентрационными лагерями
"Мы видим как миллионы людей отправляются в путь не потому, что они сами того хотят, а по необходимости, оставляя позади своих близких", — обратился к молящимся глава католической церкви. Он напомнил собравшимся на молебен в сочельник, что вера велит радушно принимать инородцев.
81-летний папа Римский сам родился в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. Защита прав мигрантов и забота о них — одна из основных задач его папства. С традиционным посланием Urbi et Orbi ("к Риму и миру") понтифик выступит в Рождественский день в Ватикане.
В мире насчитывается порядка 1,2 миллиарда католиков. Праздничные мессы прошли в ночь на понедельник в большинстве стран.
Во Флориде при крушении самолета погибли пять человек
В американском штате Флорида в результате крушения...
В ООН вновь расследуют гибель генсека Хаммаршельда в авиакатастрофе (2)
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о...
Собчак подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Телеведущая Ксения Собчак подала документы в...
Хозяина пруда заставили убрать знак "полякам ловить рыбу запрещено" (19)
Билли Эванс, владелец рыбоводческого хозяйства "Филд...
TOP новостей
Сравнили использование денег в странах Балтии: Литва - не созидатель, а страна выплат (51)
Литва - единственная страна из стран Балтии, в которой...
Жизнь без электричества в избе в литовском лесу (76)
Каждый человек сам выбирает, как он хочет жить. У...
Брюссель осторожно оценивает идею Литвы отказаться от летнего времени (2)
Европейская комиссия (ЕК) рассматривает вопрос...
Раньше жители Литвы в праздники не пили: все изменилось в советское время (78)
Сегодня рождественский стол сложно себе представить...
Дом подписантов готовится экспонировать Акт 16 февраля (5)
Спустя почти 100 лет акт о независимости Литвы привезут...