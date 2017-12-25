Понтифик сравнил их с библейскими Марией и Иосифом, проделавшими непростой путь из Назарета в Вифлеем для регистрации в римском цензе.
Многие мигранты, напомнил Папа, бежали от правителей своих стран, которые с легкостью проливают невинную кровь.
Папа римский сравнил центры для мигрантов с концентрационными лагерями
"Мы видим как миллионы людей отправляются в путь не потому, что они сами того хотят, а по необходимости, оставляя позади своих близких", — обратился к молящимся глава католической церкви. Он напомнил собравшимся на молебен в сочельник, что вера велит радушно принимать инородцев.
81-летний папа Римский сам родился в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. Защита прав мигрантов и забота о них — одна из основных задач его папства. С традиционным посланием Urbi et Orbi ("к Риму и миру") понтифик выступит в Рождественский день в Ватикане.
В мире насчитывается порядка 1,2 миллиарда католиков. Праздничные мессы прошли в ночь на понедельник в большинстве стран.
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