Папа пообещал принять конкретные меры для борьбы с этим явлением и отметил, что каждое подобное дело будет рассмотрено со всей серьезностью. "Мне приходят на ум жестокие религиозные обряды, некогда широко распространены в некоторых культурах — языческие ритуалы человеческих жертвоприношений, часто детей", — сказал он.

В то же время папа подчеркнул, что сексуальное насилие над детьми — всеобщая проблема, "широко распространенное явление во всех обществах и культурах".

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Ватикане Джеймс Рейнолдс, понтифик говорил довольно обобщенно, в то время как жертвы сексуального насилия и их семьи ждут объявления конкретных шагов по борьбе с педофилией.

Ожидается, что в ближайшее время Ватикан представит стратегический план по рассмотрению заявлений о злоупотреблениях со стороны священников, составленный по итогам прошедшей конференции.

Что еще сказал понтифик?

Папа Франциск подчеркнул, что жертвам растления будет уделяться первоочередное внимание, а у епископов появятся четкие инструкции на этот счет, которым они будут обязаны следовать. Он также пообещал положить конец замалчиванию случаев педофилии и привлечь к ответственности всех виновных.

"Нет никаких оправданий тем, кто злоупотребляет своим положением по отношению к детям. Эхо беззвучного плача малолетних, которые вместо отцов и духовных наставников наткнулись на истязателей, заставит содрогнуться сердца, задурманенные лицемерием и властью. Мы просто обязаны прислушаться к этому беззвучному, сдавленному крику", — сказал он.

После избрания в 2013 году понтифик призвал принять решительные меры по борьбе с этим явлением. Однако некоторые полагают, что он делает недостаточно для привлечения к ответственности епископов, скрывавших случаи злоупотреблений.

Предположительно, тысячи людей стали жертвами сексуального насилия со стороны священников за несколько десятилетий. Люди, пострадавшие от действий священнослужителей, призывают принять новые правила, которые бы защищали несовершеннолетних.

На конференцию, которую назвали "Обеспечение защиты несовершеннолетних в церкви", посетили главы архиерейских соборов из более чем 130 стран.