"В школах нужно, чтобы было сексуальное образование. Секс — это дар Божий, это дар любить, а не какой-то монстр. Если кто-то использует его для того, чтобы заработать или в целях эксплуатации ближнего, это уже другая проблема. Нужно давать объективное сексуальное образование без идеологических штампов", — сказал понтифик.

По мнению главы Католической церкви, правильное образовательное преподнесение темы "поможет раскрывать лучшее в людях".

"Проблема в системе, в выборе правильных преподавателей и книг. Идеально, если бы это образование шло из семьи, но не всегда это возможно, поэтому школа должна восполнять этот пробел, чтобы он не был заполнен неправильным пониманием", — указал Франциск.