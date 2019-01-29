Папа Римский Франциск считает, что в школах должно проводиться "объективное" сексуальное образование "без идеологических штампов". Об этом он заявил на борту самолета по дороге из Панамы, где находился с апостольским визитом, сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское новостное агентство ANSA.
Popiežius Pranciškus
© DELFI / Tomas Vinickas

"В школах нужно, чтобы было сексуальное образование. Секс — это дар Божий, это дар любить, а не какой-то монстр. Если кто-то использует его для того, чтобы заработать или в целях эксплуатации ближнего, это уже другая проблема. Нужно давать объективное сексуальное образование без идеологических штампов", — сказал понтифик.

По мнению главы Католической церкви, правильное образовательное преподнесение темы "поможет раскрывать лучшее в людях".

"Проблема в системе, в выборе правильных преподавателей и книг. Идеально, если бы это образование шло из семьи, но не всегда это возможно, поэтому школа должна восполнять этот пробел, чтобы он не был заполнен неправильным пониманием", — указал Франциск.

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