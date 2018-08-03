В предыдущей версии катехизиса, утвержденного папой Иоанном Павлом II, было закреплено более терпимое отношение к казни. В нем казнь, назначенная законным судом, называлась "адекватным ответом на серьёзность некоторых преступлений, а также приемлемым, хотя и крайним средством защиты общего блага".

Что изменилось?

Теперь параграф 2267 гласит, что смертная казнь неприемлема, поскольку она посягает на неприкосновенность и достоинство человека.

Новая редакция параграфа заимствована из речи папы Франциска, произнесенной 11 октября 2017 года.

"В наши дни растёт осознание того, что даже совершив тяжкие преступления, человек не теряет своего достоинства. Кроме того, распространилось новое понимание смысла уголовного наказания со стороны государства", - объясняют в церкви.

Папа Франциск не раз высказывался против практики смертной казни. В октябре прошлого года он заявил, что церковь может пересмотреть отношение к казни.

Церковь решительно ходатайствует об отмене смертной казни во всём мире, цитируется новая редакция параграфа 2267 в заявлении Святого престола.

Наперекор консерваторам в США?

Хотя католическая вера и основана на Священном писании, которое не меняется, однако церковь время от времени меняет важные пункты своего учения.

Несколько веков назад Святой престол мог призвать христиан на священную войну, командовал собственными армиями и не очень переживал по поводу убийства своих врагов. Сегодня папство и папы стали символами мира во всем мире. Однако до недавнего времени церковь учила, что смертная казнь - это "приемлемое, хотя и крайнее средство защиты общего блага".

Папа Франциск, сделавший милосердие темой своего папства, решил изменить это, постановив считать смертную казнь неприемлемой. Это может привести церковь к прямому конфликту с американскими консерваторами, которые считают смертную казнь оправданной.

В целом за свою историю Римская католическая церковь редко выступала против смертной казни. Это касается и XX века тоже: в 1952 году папа Пий XII заявил, что казнь не является нарушением всеобщего права на жизнь.

Папа Иоанн Павел II старался в спорных случаях высказываться в пользу замены казни на заключение, хотя его преемник Бенедикт XVI писал, что иногда смертна казнь допустима.

Где законна смертная казнь?

Она законна в 53 странах мира.

В США, 22% населения которых католики, преступников могут казнить в 31 штате.

Также казнь легальна на Кубе, в Доминиканской республике и в Уганде. Более половины населения этих стран - католики.

Из европейских стран казнь узаконена только в Беларуси, 7% населения которой считают себя католиками.

Еще три страны с большим католическим населением - Буркина-Фасо, Бенин и Мадагаскар, - в последние годы запретили смертную казнь.

В России действует мораторий на смертную казнь, однако официально она не отменена. По статистике, католиков в Российской Федерации около 300 тысяч - это 0, 02 процента населения страны.