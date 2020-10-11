Папа римский Франциск призвал к немедленным действиям для разрешения климатического кризиса. Глава Святого престола предложил три направления деятельности в своем видеообращении в рамках кампании "Обратный отсчет", распространенном в субботу, 10 октября. По мнению понтифика, необходимо воспитывать в людях осознание неотделимости проблем окружающей среды от человеческих потребностей, обеспечить доступ к продовольствию и питьевой воде, а также постепенно и вместе с тем безотлагательно замещать ископаемое топливо чистыми источниками энергии.
Можно "игнорировать тяготы неимущих и истязать" планету, а можно изменять нынешний образ жизни "на всех уровнях", подчеркнул глава Святого престола. Папа Франциск видит цель в создании в ближайшем десятилетии мира, "в котором мы сможем уделять внимание всем потребностям сегодняшних поколений без ущемления возможностей будущих поколений".
Кампания "Обратный отсчет" была запущена частным некоммерческим фондом США TED 10 октября. Она посвящена проблеме снижения выбросов парниковых газов. Инициативу поддержали более 50 знаменитостей и публичных фигур, в числе которых генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и внук британской королевы принц Уильям.
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