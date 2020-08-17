Папа Римский Франциск и другие высокопоставленные представители католической церкви поддержали требования участников протестных акций в Беларуси. Во время традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 16 августа, понтифик заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси после президентских выборов.
Франциск пожелал мира белорусам
Он также пожелал мира белорусам и призвал стороны конфликта к диалогу, отказу от применения силы, а также уважению правосудия и права.
В свою очередь мюнхенский кардинал Райнхард Маркс (Reinhard Marx) во время воскресного богослужения выразил солидарность с протестующими в Беларуси. "Пасха ощущается везде, где люди восстают и защищают человеческое достоинство, достоинство жизни, достоинство свободы - в том числе в Беларуси", - заявил он во время праздничной службы в день Вознесения Богоматери.
Глава Украинской грекокатолической церкви призвал положить конец насилию
Предстоятель Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук отметил, что демонстранты в Беларуси борются за свои права и свободу. Люди защищают свою волю, социальную справедливость и достоинство, написал он в письме архиепископу-митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу, которое опубликовано на официальном сайте Ватикана. Шевчук призвал положить конец насилию в отношении невинных людей и сохранить общественный порядок.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы изменило требования для приезжающих в страну
Правительство Литвы 17 августа отозвало запрет на въезд...
После ответа из Беларуси – еще один план Науседы: Тихановская готова стать лидером (62)
Президент Литвы Гитанас Науседа услышал заявление...
Глава Минздрава Литвы: носить маски придется и на улице (2)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига 17...
ВИДЕО "Я готова стать национальным лидером": Светлана Тихановская выступила с новым обращением (252)
Светлана Тихановская , находящаяся в Литве, записала...
Лукашенко прилетел на завод и вышел к рабочим. Его встретили криками "Уходи!" (65)
Работники МЗКТ, которых собрали на площадке на...