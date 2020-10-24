И сегодня понтифик не отступил от этой позиции. В недавно вышедшем документальном фильме "Франческо" режиссера и продюсера Евгения Афинеевского понтифик заявил: "Гомосексуалы имеют право на то, чтобы жить в семье. Они — дети Божьи и имеют право на семью".

Однополые браки — спасибо, нет?

Никого нельзя подвергать дискриминации из-за его сексуальной ориентации, заявил папа римский. Даже католических священников? Отношение Римско-католической церкви к гомосексуальности противоречиво и связано с двойной моралью. Ведь тот же самый папа Франциск , выступающий за то, чтобы узаконить однополые союзы, отклоняет идею о браке для гомосексуалов. Кроме того, критикуя дискриминацию людей из-за их сексуальной ориентации, он отказывает геям в праве обучаться в духовной семинарии.

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И все-таки даже в своих противоречиях папа римский остается верен себе. Уже в бытность архиепископом Буэнос-Айреса, с 1998 по 2013 год, он выступал за то, чтобы узаконить союзы однополых пар. Однако делал он это, в первую очередь, ради того, чтобы не допустить приравнивания таких союзов к бракам.

Эта стратегия потерпела поражение: 5 мая 2010 года парламент Аргентины узаконил в стране однополые браки. Этому примеру последовали и многие другие государства, в том числе Германия — с 1 октября 2017 года.

Отношение в церкви к однополым союзам

При этом внутри католической церкви тема гомосексуальности продолжает оставаться табу. В марте 2015 года папа римский Франциск уволил из Конгрегации вероучения в Ватикане публично признавшегося в своей гомосексуальности польского священника. А в вышедшем в 2018 году сборнике интервью "Сила призвания" понтифик заявил следующее: "В монашеской и священнической жизни склонности такого рода неуместны. Люди, проявляющие их, не должны становиться членами религиозных орденов или обучаться в духовных семинариях".

Лица, работающие при церкви, но не имеющие духовного звания, также подвергаются дискриминации. Центральный комитет немецких католиков (ZdK), представляющий интересы работающих в церкви людей без духовного звания, на протяжении лет требует, чтобы однополые пары не лишали "ритуалов благословления".

"Мы выступаем за то, чтобы в ближайшем будущем был разработан официальный ритуал для благословления однополых пар", — говорится в официальном требовании ZdK.

Священник из Мангейма Тео Хипп (Theo Hipp) считает недавнее заявление папы римского как минимум попыткой возобновить в церкви сложную дискуссию о гомосексуальности. "Франциск дал бы каждому священнику и каждому духовному пастырю наказ выступать за достойную жизнь и защиту прав гомосексуалов", — уверен он. И эта позиция понтифика отражается как на политике, так и на ситуации внутри церкви, говорит Хипп.

Чем недовольны африканские католики

Хипп знает, о чем говорит. Ведь он занимается подготовкой для служения в Германии многочисленных священников из Польши, Бразилии, Индии, Танзании и других стран, прибывающих сюда из-за нехватки немецких католических священников.

Около половины всех католиков в мире живут на американском континенте, особенно много их в Латинской Америке. В Европе 20 процентов населения являются членами католической церкви, однако этот показатель постепенно снижается. В Азии и Африке, напротив, по данным пресс-службы Ватикана, наблюдается сильный рост числа людей, исповедующих католическую веру. Так, число католиков в Африке составляет сегодня около 18 процентов от ее населения.

Однако именно в этих регионах недавние высказывания папы Франциска натолкнулись на неприятие. "Африканские католики и христиане, проживающие на Ближнем Востоке, просто выходят из себя, когда слышат, что однополые союзы нужно приравнять к бракам", — говорит Тео Хипп. При этом представители этих регионов участвуют в принятии решений, влияющих на политику католической церкви.

Раны в сердцах гомосексуальных верующих

Сам Хипп считает необходимым продолжать дискуссию о гомосексуальности в католической церкви. "Она поможет понять, что наши догмы порой ведут к бесчеловечным вещам", — говорит он. С этим мнением согласен и католик Александер Фогт (Alexander Vogt), председатель организации LSU, представляющей интересы гомосексуалов, лесбиянок и бисексуалов в партиях Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).

В беседе с DW он говорит, что ожидает от папы Римского "пары слов сожаления" о страданиях, причиненных гомосексуалам. "Потому что учение католической церкви в прошлом не раз вело к горечи и боли в сердцах гомосексуальных верующих", — добавляет Фогт.