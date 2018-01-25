Папа римский Франциск призвал противостоять распространению фейковых новостей, заметив, что первый случай дезинформации зафиксирован еще в Библии, когда Ева поддалась искушению и вкусила запретный плод.
Adomas ir Ieva
© Shutterstock

По его словам, это иллюстрация тяжких последствий, которые могут принести фейковые новости.

Франциск также призвал пользователей соцсетей и журналистов к разоблачению таких новостей.

Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus
© Reuters / Scanpix
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Папа Франциск высказался по поводу фейковых новостей в своем послании к Всемирному дню социальных коммуникаций, который католическая церковь будет отмечать 13 мая.

Тема послания выбрана не случайно: последние два года ознаменовались широким распространением фейковых новостей в социальных сетях и СМИ.

Некоторые считают, что фейковые новости повлияли на результаты президентских выборов в США в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп.

"Экономические и манипулятивные цели, которые питают дезинформацию, укоренены в жажде власти, стремлении обладать и наслаждаться", - говорится в послании.

Понтифик полагает, что причиной быстрого распространения фейковых новостей становится людская алчность.

Сравнивая фейковые новости со змеем-искусителем в Библии, он добавил: "Нам необходимо разоблачать подобные змеиные тактики, используемые для маскировки, чтобы нанести удар в любое время и любом месте".

По словам папы римского, лучшее противоядие от ложной информации - люди, которые готовы прикладывать усилия для поисков истины. По его словам, в современных условиях профессия журналиста становится не просто работой, а миссией.

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