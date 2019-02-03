Папа Римский Франциск вылетел в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты - ОАЭ), где примет участие в крупной межрелигиозной встрече, организованной Советом мусульманских старейшин, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
Popiežius Pranciškus
© AFP / Scanpix

Как напоминает служба, это первый в истории визит главы Католической церкви на Аравийский полуостров. Символично и то, что встреча, на которую приглашен Папа Римский, проходит в Год толерантности и терпимости, объявленный властями ОАЭ.

Центральным событием визита, который совершается по приглашению наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, является выступление на межрелигиозной встрече. В ней примут участие, в частности, верховный имам старейшего и крупнейшего исламского университета Аль-Азхар шейх Ахмед ат-Тейиб, видные иерархи церквей Ближнего Востока, а также раввины из ряда стран.

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"Имам будет встречать папу, это станет их уже пятой по счету встречей, считая ту, что состоялась в Египте в апреле 2017 года, что подчеркивает то внимание, которое Франциск уделяет межрелигиозному диалогу", - сказал временный глава службы печати Алессандро Джизотти.

Кроме того, 5 февраля на спортивном стадионе Абу-Даби Папа Франциск возглавит мессу. Как сообщили в службе печати, на мероприятие уже роздано 135 тыс. билетов и местные власти объявили по этому случаю выходной день для его участников.

Как указали в Ватикане, в арабской стране проживает около миллиона католиков и "папа уделит особое внимание католической общине в стране эмигрантов".

В своем обращении, распространенном, по традиции, перед поездкой, понтифик отметил, что она может вписать "новую страницу в историю отношений между религиями".

В программе у Франциска - встречи с наследным принцем и главой Совета мусульманских старейшин, штаб-квартира которого находится в Абу-Даби. Однако последняя, по словам Джизотти, будет носить сугубо частный характер. Папа Римский посетит Мемориал отца-основателя нации (шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна), открытый год назад.

Как ожидается, в ходе встреч Франциск затронет ситуацию в Йемене. К трагедии народа этой страны понтифик обратился в воскресной проповеди на площади Святого Петра перед вылетом в Абу-Даби.

"С большой обеспокоенностью слежу за гуманитарным кризисом в Йемене, где население страдает от затянувшегося конфликта, а дети голодают. Крик этих детей и их родителей восходит к Господу. Обращаюсь с призывом ко всем сторонам и международному сообществу обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, доступ к продовольствию и работать на благо этого народа", - сказал папа.

В Абу-Даби Франциск остановится в резиденции для почетных гостей, а не в апостольской нунциатуре (посольстве Ватикана), как принято, поскольку она находится в соседнем Кувейте. Возвращение в Рим запланировано на 5 февраля. При этом "арабский маршрут" будет продолжен в следующей поездке Франциска - в Марокко, намеченной на конец марта.

NEWSru.com
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