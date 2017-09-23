Папа Римский отказал священникам-педофилам в праве на прощение

Священники-педофилы, признанные виновными, не должны иметь шанса на прощение и восстановление в сане, так как это может привести к новым преступлениям, заявил Папа Римский Франциск на встрече с членами ватиканской комиссии по защите прав несовершеннолетних, передает The Local со ссылкой на AFP.
Popiežius Pranciškus
© AFP / Scanpix

"Насилия над несовершеннолетним, если оно доказано, достаточно, чтобы не иметь возможности на обжалование (решения о лишении сана)", — сказал понтифик. По его мнению, в этом случае наказание должно быть окончательным.

Папа Франциск признал, что однажды допустил ошибку, восстановив в сане итальянского епископа Мауро Инзоли, признанного виновным в совращении малолетних. Два года спустя Инзоли был замечен в новых злоупотреблениях в отношении детей, напоминает The Tablet.

Однако, по словам Папы, с тех пор он "усвоил урок". "Что касается просьб о папских помилованиях, я никогда не буду их подписывать, когда речь идет о подобных преступлениях", — пообещал он.

Также Франциск назвал педофилию болезнью. Он добавил, что признание Церковью подобных преступлений запоздало. "Когда осознание приходит поздно, средства для решения проблемы также запаздывают. Я знаю об этом, но это реальность, и я говорю прямо: мы опоздали", — цитирует Франциска Reuters.

The Local отмечает, что Папа Франциск неоднократно обещал побороть педофилию в Римско-католической церкви, руководствуясь принципом "нулевой толерантности" в отношении священников, признанных виновными в насилии над детьми. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. Тем не менее жертвы священников-педофилов продолжают утверждать, что Церковь по-прежнему покрывает своих служителей и неохотно передает их в руки правосудия.

NEWSru.com
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