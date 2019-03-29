Некоторые консервативные верующие даже начали задаваться вопросом, почему это понтифик решил изменить многовековой традиции.

Ватикан поначалу хранил молчание, однако папа Франциск решил сам прояснить ситуацию.

Пресс-секретарь Ватикана Алессандро Джизотти сообщил, что в среду папа римский в ходе встречи с верующими не хотел распространять микробы.

"Это всего лишь вопрос гигиены", - заявил Джизотти журналистам, которые хотели получить объяснения.

Представитель Ватикана подчеркнул, что на площади Святого Петра собирается так много желающих увидеть понтифика, что Папа Римский просто обязан задумываться о риске распространения микробов.

По словам Джизотти, Папа Римский обожает находиться в окружении людей, и всегда готов позволить всем желающим облобызать свой перстень при условии, что это небольшая группа людей.

Днем ранее монахини и священники без проблем целовали руку с перстнем на аудиенции в Ватикане.

Так называемое Кольцо Рыбака, которое Папа Римский носит на среднем пальце правой руки, служит одним из главных символом церковной власти.

А многовековая традиция лобзания этого перстня призвана демонстрировать уважение и преклонение перед понтификом.

После смерти Папы Римского кольцо немедленно разбивается, что символизирует конец его правления.