"Сексуальность, секс — это дар божий, который Господь дает нам. И у этого дара две цели — любовь и рождение новой жизни. Это — страстная любовь. Настоящая любовь страстная. Когда между мужчиной и женщиной такая любовь, это ведет к вечной жизни", — сказал Папа. Он напомнил, что Бог создавал и мужчину, и женщину по собственному подобию.

Глава Католической церкви при этом призвал различать "сексуальность от бога" и ту, которая "оторвана от любви и используется для развлечения". "Многие зарабатывают на индустрии секса, на порнографии, например. Поэтому свою сексуальность нужно беречь", — предупредил понтифик, которого цитирует ТАСС.

Папа вспомнил, как, приветствуя верующих во время церковного праздника, встретился с пожилыми супругами, которые прожили в браке 60 лет и были все еще влюблены друг в друга. Он назвал "настоящей сексуальностью" ту, которая происходит от глубокой любви.

В РПЦ поддержали Папу Римского в определении секса. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил радиостанции "Говорит Москва", что действительно секс в браке может считаться божьим даром. "Все устройство человека — это есть дар божий. Секс — это компонент любви. Но только любви в браке. [Это божий дар] как обед, как сон, как душ, как купание в море", — сказал он.

Смирнов подчеркнул, что при этом церковь не одобряет половые отношения вне брака. "Секс как получение удовольствий вне брака — это блуд и прелюбодеяние. Это нарушение замысла божьего о человеке. Это есть грех, причем смертный", — уточнил он.

Напомним, патриарх Кирилл никогда не отрицал важность сексуальных отношений для людей. Так, на встрече с православной молодежью сразу после избрания на патриарший престол он заявил, что секс является непременным условием "полноты жизни" и что в брак христиане вступают вовсе не ради одного деторождения.