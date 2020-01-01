Папа Римский Франциск выразил сожаление в связи с инцидентом, произошедшим в Ватикане во время празднования Нового года. Во вторник вечером Папа вышел на площадь Святого Петра, чтобы посмотреть на установленный там рождественский вертеп и пообщаться с верующими.
Popiežius atsiprašė už incidentą, per kurį trinktelėjo moteriai

Одна женщина крепко схватила Франциска за руку и притянула к себе. Стремясь освободиться, понтифик в раздражении ударил женщину по руке. Видео инцидента, произошедшего на площади Святого Петра в Риме, опубликовал канал CBS.

Позднее Папа Римский извинился за свой поступок по отношению к паломнице. "Терпение - это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - заявил он в среду, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года. Его слова приводит РИА "Новости".

В конце марта понтифик, совершая паломничество в итальянский город Лорето, приветствовал верующих в местном храме. В соцсетях и в прессе распространилось видео, на котором он отдергивал руку, когда верующие пытались поцеловать его кольцо, чтобы выразить почтение. В Ватикане позднее пояснили, что "это всего лишь вопрос гигиены" и Папа Римский не хотел на встрече с верующими распространять микробы, передает РБК.

Кольцо рыбака - один из символов церковной власти. Папа Римской носит его на среднем пальце правой руки.

NEWSru.com

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