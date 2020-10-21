Папа Римский Франциск призвал узаконить однополые браки

По данным издания, Франциск заявил, что однополые пары должны быть «защищены законом».
«Гомосексуалы имеют право быть частью семьи. Они дети Бога и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен», — сказал Франциск.
Ранее Франциск заявил, что преследования в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера.
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