Папа Римский Франциск призвал узаконить однополые браки

По данным издания, Франциск заявил, что однополые пары должны быть «защищены законом».

«Гомосексуалы имеют право быть частью семьи. Они дети Бога и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен», — сказал Франциск.

Ранее Франциск заявил, что преследования в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера.