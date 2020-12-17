Папа римский Франциск обеспокоен событиями в Беларуси

Спецпосланник папы римского Франциска передал правящему в Беларуси Александру Лукашенко обеспокоенность Святого престола в связи с ситуацией в республике. Архиепископ Клаудио Гуджеротти в четверг, 17 декабря, проводит встречи с белорусскими властями в Минске. Гуджеротти является дипломатическим представителем Ватикана в Великобритании. Аналогичными полномочиями по Беларуси обладает Анте Йозич.
Понтифик еще в середине августа заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси, и призвал стороны конфликта к диалогу.
Протесты в Беларуси после выборов президента
В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти в Беларуси, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.
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