В своей речи папа Франциск сказал, что члены организованной преступности, многие из которых ходят в церковь и открыто демонстрируют свою религиозность, "не могут верить в Бога и быть мафиози" одновременно. Он обратился к ним, используя слова "дорогие братья и сестры".
Папа Римский прибыл в Палермо, столицу Сицилии, чтобы почтить память отца Джузеппе "Пино" Пулизи. Он был убит мафией в 1993 году после того, как вступил в открытое противостояние с организованной преступностью, контролировавшей город. В 2013 году его причислили к лику блаженных мучеников.
"Мафиози не живет по-христиански, потому что своим образом жизни он идет против Бога и грешит", - сказал папа на проповеди, послушать которую в портовом районе Палермо собрались 80 тысяч человек.
"Я говорю членам мафии: меняйтесь, братья и сестры! Хватит думать о себе и о своих деньгах. Обратитесь к истинному богу, к Иисусу Христу, дорогие братья и сестры", - сказал понтифик.
История взаимоотношений церкви и организованной преступности на юге Италии противоречива. Например, кардинал Эрнесто Руффини, архиепископ Палермо в 1945-1967 годах, просто отрицал существование мафии, а главным врагом церкви называл коммунизм.
Многие участники мафиозных группировок религиозны и считают, что пользуются покровительством святых.
Кто такой Джузеппе "Пино" Пулизи
Пулизи обличал в своих проповедях мафию. Его приход располагался в неблагополучном районе Бранкаччо, который тогда контролировала семья Гравиано.
Он помогал местной молодежи устроиться в жизни, не попав в ряды преступных группировок, призывал прихожан помогать полиции, отклонял пожертвования от гангстеров и запрещал им участвовать в традиционных уличных религиозных процессиях.
Его убийство заказали местные боссы мафии Филиппо и Джузеппе Гравиано. Шестерых организаторов и исполнителей убийства признали виновными в 1998 году. Почти все они получили пожизненные сроки.
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