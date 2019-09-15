Папа Франциск приветствует обмен пленными между Украиной и Россией

Папа римский Франциск приветствует состоявшийся неделей ранее обмен пленными между Москвой и Киевом. Благодаря этому освобожденные "смогли заключить своих любимых в объятия", заявил понтифик во время молитвы на площади Святого Петра в воскресенье, 15 сентября. В то же время глава Святого престола помолился "за скорейшее прекращение конфликта и продолжительный мир на востоке Украины".
Украина и Россия 7 сентября обменялись заключенными по формуле 35 на 35. В Киев прибыли 24 украинских моряка, задержанные российской береговой охраной около Керченского пролива неподалеку от аннексированного Россией Крыма, а также 11 политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова. Украинцев в аэропорту встречали родственники, президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица.
Обмен уже одобрили ряд стран, а также высокопоставленные представители Евросоюза и других организаций.
Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"
Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России.
В апреле-мае того же года в украинском регионе Донбасс при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.
Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По оценке Организации Объединенных Наций, за годы конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, а более полутора миллиона жителей были вынуждены покинуть регион.
Экоактивисты призывают к всемирной забастовке в защиту климата 20 сентября (1)
Протесты под девизом Fridays For Future планируются в 129...
Папа Франциск приветствует обмен пленными между Украиной и Россией
После обмена освобожденные смогли обнять близких,...
Россия завершила поставку второй батареи ЗРК С-400 в Турцию (1)
Доставка компонентов второй батареи российских...
Черноморский флот взял на сопровождение корабль ВМС США "Юма" (6)
В акваторию Черного моря зашел экспедиционный...
Кэмерон: "Джонсон не верил в брексит и поддержал его ради карьеры"
Борис Джонсон не верил в брексит во время кампании по...
TOP новостей
Абсолютно новая услуга в Литве: аренда мебели (55)
Диваны, кровати, столы, стулья и комоды – сейчас такую...
Привычки литовских водителей удивляют: двое из трех водителей выражают свое возмущение сигналом (15)
Дни становятся короче, но это не мешает велосипедистам...
Давление общества сделало свое дело: со следующего года ждут серьезные перемены (10)
Общество все больше оказывает давление на власть и...
Премьер-министр Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря (37)
Алексей Гончарук назвал "абсолютно реальным" прокладку...