В понедельник папа Франциск прибыл в Латвию, где встретится с представителями властей и христианами разных конфессий, сообщил сопровождающий понтифика корреспондент BNS.
Popiežius Pranciškus atvyko į Latviją
© Reuters / Scanpix

Понтифик проведет в Риге экуменистическую молитву. Это отражает стремление Святого отца объединить христиан различных течений.

По данным Ватикана, 25% жителей Латвии - лютеране, 21% - католики, а 11% - православные.

Папа также встретится с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, а позднее выступит с речью перед представителями властей и общественности.

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Затем отправится к Памятнику Свободе, а после обеда поедет в Аглону, где проведет богослужение. На эту мессу зарегистрировались около 32 тыс. человек, однако этот местная Церковь надеется, что участников будет в два раза больше.

Визит Святого отца в Латвии может омрачить скандал с сексуальными домогательствами священников. В сентябре латвийские должностные лица сообщили, что задержали ксендза, подозреваемого в сексуальных домогательствах по отношению к жертвам торговли людьми.

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