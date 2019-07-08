Папа Франциск осудил удар по центру содержания беженцев в Ливии

Папа Франциск в воскресенье призвал собравшихся на площади Святого Петра присоединиться к нему в молитве за "бедных, безоружных людей", которые были убиты или ранены в результате авиаудара по центру содержания мигрантов в Ливии.
Popiežius Pranciškus
© Sipa / Scanpix

Согласно оценкам ООН, в ходе удара по центру содержания беженцев, расположенному пригороде Триполи, погибло свыше 50 человек, в том числе шесть детей, и еще 130 получили ранения. При этом подчеркивается наличие сообщений о том, что "после первого удара охранники обстреляли некоторых беженцев и мигрантов, пытавшихся сбежать".

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"Международное сообщество не может терпеть столь серьезные инциденты", – подчеркнул папа Франциск. Понтифик выразил надежду, что для наиболее нуждающихся мигрантов могут быть открыты гуманитарные коридоры.

Напомним, что папа Франциск неоднократно высказывался в поддержку мигрантов и необходимости оказывать помощь людям, спасающимся от войн и голода.

"Голос Америки"

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