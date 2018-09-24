Папа Франциск латышам: свобода - это задача каждого

"Работать во благо свободы - это взять обязательства интегрировать развитие отдельных людей и общества", - заявил понтифик в Президентском дворце в Риге.
"Если сегодня можно праздновать, то благодаря тем, кто показал пример и открыл двери будущему, кто оставим вам эту же ответственность: открывать двери в будущее, смотря на все как служение жизни, создание жизни", - сказал Святой Отец.
Поздравляя Латвию со столетием независимости, папа сказал, что в прошлом страна столкнулась со сложными социальными, политическими, экономическими и духовными вызовами, но сегодня стала одним из важнейших культурных, политических и судоходных центров региона.
"Вы все слишком хорошо знаете цену свободы, за которую должны были бороться вновь и вновь", - добавил он.
Позднее папа отправится к памятнику Свободы, там он встретится с детьми, молодежью, семьями.
Латвийский президент Раймондс Вейонис отметил, что визит папы станет сильным импульсом для людей страны на пути к достоинству, свободе и справедливости.
"Ваш визит вдохновит и укрепит наши семьи, наше общество и нашу страну", - сказал президент.
Он подчеркнул, что не все латыши ощущают улучшения в повседневной жизни, многие страдают от бедности, а последствиями этого становится эмиграция или разрушение человеческих отношений.
Выступая перед представителями властей и общественности Латвии папа уделил внимание и мультирелигиозности.
С удовлетворением отметив влияние католический и других христианских Церквей на историю страны, папа Франциск сказал, что сотрудничество религий в Латвии доказало, что "общность можно создать и через различия".
"Так бывает, когда люди мотивированы забыть поверхностные конфликты и увидеть друг друга", - сказал Святой Отец.
Это высказывание понтифика отражает его стремление объединить христиан различных конфессий.
По данным Ватикана, 25% жителей Латвии - лютеране, 21% - католики, а 11% - православные.
Понтифик проведет экуменистическую молитву в Домском соборе в Риге - для этого он избрал лютеранский храм.
Затем отправится к памятнику Свободы, а после обеда поедет в Аглону, где проведет богослужение в главном храме католиков Латвии.
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