Теологи и католические священнослужители работали над изменениями текста более 16 лет, и новый вариант был утвержден Ватиканом 22 мая.
В новой редакции слова молитвы "не введи нас во искушение" будут заменены на "не дай нам поддаться искушению".
Франциск говорил о необходимости изменить текст "Отче наш" еще в 2017 году. Тогда он объяснял это тем, что нынешний перевод неверно трактует смысл божественных действий.
"Бог не вводит в искушение, а помогает вам сразу же подняться после падения… Это плохой перевод, потому что здесь говорится о боге, который склоняет к искушению. Но тот, кто побуждает к искушению, — это сатана, это роль сатаны", — объяснял понтифик.
Франциск также отмечал, что изменения уже вносились в переводы молитвы на ряд других языков, в том числе на французский.
"Проблематичные изменения"
Реакция на действия понтифика оказалась весьма неоднозначной. Часть католических иерархов поддержали позицию Франциска, однако нашлись и убежденные противники такой трактовки.
К примеру, глава Южной баптистской католической семинарии в Луисвилле Альберт Молер в интервью газете Seattle Times назвал внесенные изменения "весьма проблематичными".
"Это молитва Господа. Она не является и никогда не была личной молитвой папы, и в Новом Завете мы имеем слова самого Иисуса. И именно эти слова папа предлагает изменить", — отметил Молер.
Редактор издания Catholic World News Филип Лоулер сказал New York Times, что считает критику традиционного перевода необоснованной.
"Папа Франциск имеет привычку говорить вещи, которые смущают людей, и это одна из таких вещей", — говорит он.
Многие пользователи соцсетей также остались недовольны изменением текста молитвы, а некоторые из них даже предложили "уволить" Франциска с занимаемой должности.
На действия папы отреагировали и в Русской православной церкви. Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков сказал агентству РИА Новости, что в нынешней версии молитвы никаких богословских неточностей нет.
"Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание — так и оставим", — сказал он.
"Отче наш", — единственная молитва, текст которой, согласно Евангелиям, был дан ученикам непосредственно Иисусом, и она наиболее широко распространена среди верующих христиан по всему миру.
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