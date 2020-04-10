Пандемия в Латинской Америке: карантин в трущобах и картонные гробы

"Мы благодарим ассоциацию производителей картона за их вклад, — такая запись появилась 4 апреля в "Твиттере" мэрии крупнейшего эквадорского города Гуаякиль. — Они окажут большую помощь в обеспечении достойного захоронения людей, которые погибли во время этой чрезвычайной ситуации в области здравоохранения".

На опубликованной фотографии был запечатлен грузовик, груженный картонными гробами. Всего в Гуаякиль будет отправлено 2 тысячи таких гробов. Портовый город с населением почти 3 миллиона человек стал крупнейшим очагом пандемии в Эквадоре. Из почти 4,5 тысяч подтвержденных случаев заражения в стране более 2,5 тысяч больных проживают именно в провинции Гуаяс.

Система городского здравоохранения оказалась не готова к эпидемии. В Гуаякиле случился коллапс в работе больниц, крематориев, кладбищ и транспортных служб. Эквадорские газеты заполнены историями о том, как людям приходится по несколько дней жить в одном помещении со скончавшимся родственником или выносить тела погибших на улицу, потому что муниципальные службы не успевают вывозить умерших. По состоянию на 9 апреля в Эквадоре от коронавируса погибли 242 человека, более половины из них умерли в Гуаякиле.

Владелец одного из продолжающих работать в Гуаякиле похоронных агентств Мервин Теран, комментируя агентству Efe инициативу использовать картонные гробы, рассказал, что обычных деревянных в городе почти не осталось. А цены на них взлетели в два раза. Если до начала эпидемии самый простой деревянный гроб стоил около 500 долларов, то теперь цена начинается от тысячи.

"Латинская Америка уже и так испытывает экономические проблемы, вызванные стагнацией мировой экономической активности, которая критически снизила спрос и цены на экспортное сырье, в том числе на нефть, — отмечает Артуро Уоллес, обозреватель испаноязычной службы Би-би-си. — А меры социальной изоляции, введенные во многих странах с целью сдержать приближение пандемии, особенно сильно ударяют по высокому проценту населения региона, живущему за счет "серых" доходов". По данным Экономической комиссии по Латинской Америке (CEPAL), это около 40% экономически активного населения.

Эксперты CEPAL также прогнозируют сильную экономическую рецессию с сокращением ВВП региона на 1,8% за первые два триместра, что приведет к росту безработицы на 10% и увеличит число бедных граждан со 185,9 до 219,1 миллионов человек, а число живущих в нищете — с 67,5 до 90,7 миллионов.

Это, в свою очередь, приведет к росту неравенства в регионе, с беспрецедентными последствиями для политики и социальной сферы, отмечает Уоллес.

Размер инвестиций на душу населения в области здравоохранения в Латинской Америке в четыре раза меньше среднего показателя по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — "клуба богатых стран" — и уступает даже странам Ближнего Востока и Северной Африки. По данным CEPAL, лишь 57,3% работающего населения старше 15 лет в регионе имеет медицинские страховки, а среди наиболее бедного населения таких всего 34%.

По прогнозам ряда экспертов, в том числе директора Института изучения политики здравоохранения Рио-де-Жанейро Мигеля Лаго, регион может стать "крупнейший жертвой Covid-19 в мире".

Пандемия привела к росту популярности президентов, наиболее быстро и решительно отреагировавших на коронавирус, — к примеру, рейтинг одобрения президента Перу Мартина Вискарры, который одним из первых среди стран Латинской Америки ввел карантин и комендантский час, вырос c 52% до 87%, по данным социологического опроса Ipsos.

"Если вы богаты, вы в опасности. Если вы бедны — нет"



Мексиканские власти, напротив, до последнего не предпринимали решительных действий для борьбы с эпидемией. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор объяснял это желанием избежать экономической катастрофы.

"Мы живем тем, что зарабатываем за день. Если мы не сможем работать, то как мы будем жить? Что есть?" — цитирует его Euronews, поясняя, что значительная часть экономики страны остается в тени, из-за чего жесткий карантин для многих означал бы потерю источника пропитания.

Пытаясь успокоить население, губернатор одного из мексиканских штатов даже заявил в конце марта, что три четверти зараженных коронавирусом — состоятельные люди, вернувшиеся из заграничных поездок, а беднякам болезнь не грозит: "Если вы богаты, вы в опасности. Если вы бедны — нет, — заявил чиновник. — Мы, бедные люди, обладаем иммунитетом".

Гражданам рекомендовали соблюдать правила гигиены, держать дистанцию и стараться соблюдать режим самоизоляции. Уже в марте в стране были запрещены массовые мероприятия и собрания более 100 человек. В середине марта власти штата Юкатан приняли решение о приостановке допуска туристов к знаменитым пирамидам майя.

31 марта правительство страны все же признало, что ситуация стала критической, и объявило в стране режим ЧС. По состоянию на 9 апреля от коронавируса в Мексике погиб 141 человек, у более чем 2700 болезнь была подтверждена.

Пока режим чрезвычайной ситуации объявлен на один месяц. Под строгий домашний карантин до 30 апреля отправлены все люди старше 70 лет, а также те, кто входит в группу риска по медицинским показателям. На месяц останавливают свою работу отели, крупные универмаги, бары и рестораны. Остановлены занятия во всех учебных заведениях. Большинство государственных учреждений также закрылись, а коммерческим предприятием рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Пандемия сильно ударит по туристическому сектору, объем которого составляет 8% мексиканской экономики. Губернатор штата Герреро Эктор Астудильо сообщил, что все пляжи Акапулько, популярные среди туристов, будут закрыты вплоть до окончания режима чрезвычайной ситуации.

Подчеркнуто скептический подход к пандемии и промедление в борьбе с коронавирусом характерны для популистских лидеров, которые часто предпочитают полагаться на свои инстинкты и желания, а не на факты, отмечает обозреватель Би-би-си Артуро Уоллес.

"Но в то же время такие действия отражают понимание того, что жесткие меры социальной изоляции, принятые в других странах, сильно ударят по огромному проценту населения, которое живет за счет "серой" экономики и не может себе позволить "роскоши" сидения на карантине", — говорит он.

Мексиканские власти опасаются, что развал экономики в результате карантинных мер будет иметь ужасные последствия, в том числе санитарные, говорит Уоллес.

Комендантский час в "Городе бога"



Как и в соседней Мексике, приход коронавируса в Бразилию осложнил и без того крайне непростую политическую ситуацию в стране. Президент Жаир Болсонару тоже изначально отнесся к Covid-19 скептически, назвав его обычным гриппом. Болсонару критикует губернаторов за ужесточение антивирусных мер, призывает людей продолжать ходить на работу и периодически появляется в людных местах, нарушая рекомендации собственного министерства здравоохранения.

В Бразилии — крупнейшей стране Латинской Америки — на данный момент зафиксировано более 16 тысяч случаев заболевания Covid-19, а число умерших превысило 800 — это самый высокий показатель на континенте. Это при том, что до начала пандемии Глобальный индекс здравоохранения (Global Health Security Index) относил Бразилию к числу стран, наиболее подготовленных к внезапным вспышкам инфекционных болезней.

"Однако на примере США — страны с наивысшим положением в рейтинге — мы видим, что эффективное применение имеющихся способностей во многом зависит от наличия политической воли", — говорит Артуро Уоллес.

На прошлой неделе Twitter заблокировал несколько видеороликов с аккаунта Болсонару, на которых видно, как президент прогуливается по рынку и подбадривает местных торговцев, а также фотографируется с прохожими на улице. Руководство микроблога объяснило такой шаг борьбой с контентом, который "активно побуждает людей нарушать меры социального дистанцирования".

На этом фоне у президента наметился серьезный конфликт с бразильским минздравом и его главой Луисом Энрике Мандеттой, который выступает за более жесткие меры борьбы с вирусом. Мандетта, в частности, предупреждал об опасности применения хлорохина — лекарства, обычно используемого для борьбы с малярией, — в качестве средства против Covid-19, хотя Болсонару утверждал, что это средство может стать спасением от вируса.

Позицию Мандетты поддержали и главы ряда других ведомств, в том числе министры юстиции и экономики. Президент, в свою очередь, накануне заявил, что некоторые члены его кабинета "были нормальными людьми, но вдруг стали звездами, шепчутся, устраивают провокации". Не называя конкретных имен, Болсонару пригрозил таким чиновникам, что "их час еще придет".

Пока глава государства спорит со своим правительством, местным жителям и криминальным авторитетам из фавел (трущоб) крупнейших городов приходится брать ситуацию в свои руки.

В крупнейшей фавеле Сан-Паулу — Параизополисе — местные жители решили скооперироваться и нанять частную медицинскую компанию для обслуживания больных коронавирусом, не рассчитывая на помощь государства. Как пишет агентство Рейтер, группа местных активистов подписала месячный контракт с компанией, которая предоставила им три машины скорой помощи, двух врачей и двух медсестер.

А в самой большой фавеле Рио-де-Жанейро, известной как "Город бога", местные наркобоссы ввели комендантский час после 8 часов вечера. Как сообщают бразильские СМИ, по узким улицам гигантской трущобы периодически проезжают машины с мегафонами, из которых раздаются призывы к жителям сидеть дома, а также угрозы суровых наказаний в случае нарушения запрета. Также в районе закрыты все бары и закусочные.

Один из местных жителей признался британской газете Guardian, что контролирующим фавелу наркобаронам приходится вводить такие меры самим, так как правительство не замечает проблем жителей.

В фавеле Санта-Мария, расположенной недалеко от главного символа Рио — статуи Христа-искупителя — местные гангстеры начали бесплатно раздавать мыло и разместили у фонтана при входе в район объявление с просьбой мыть руки.

Позиция Болсонару ставит под опасность и коренные народы Амазонии. Вирусы были главной угрозой для жителей континента с начала европейского завоевания. Представители этих народов, для которых респираторные заболевания — главная по статистике причина смертности, боятся не пережить эту эпидемию.

На территориях коренных народов в штате Амазонас уже зафиксированы случаи заражения новым вирусом.

В других странах Латинской Америки:

Чили с 5116 случаями к 9 апреля находится на четвертом месте по подтвержденным диагнозам в Западном полушарии, уступая лишь США, Канаде и Бразилии.

В Аргентине, четвертой по населению стране региона, власти ввели всеобщий карантин одними из первых в регионе — еще 20 марта, раньше Британии. К 9 апреля там насчитывалось 1795 случаев заражения и 65 смертей.