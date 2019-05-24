Panasonic приостанавливает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic заявила о приостановлении сотрудничества с Huawei в целях соблюдения ограничительных мер, введенных США в отношении китайского телекоммуникационного гиганта.
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В заявлении компании говорится, что она вынуждена приостановить взаимодействие с Huawei и ее 68 филиалами, запрещенными правительством США.

На прошлой неделе США включили Huawei в черный список - и теперь американские компании не могут сотрудничать с ней без лицензии. Запрет распространяется на товары, в которых 25% компонентов или более производится в США. В стране считают, что деятельность компании противоречит национальной безопасности.

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Администрация президента Дональда Трампа дала отсрочку на три месяца для введения санкций в отношении Huawei.

Американский Google позже отключил Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android. Как сообщается, в компании начали работать над собственной операционной системой в качестве альтернативы.

Японские операторы Softbank и KDDI заявили, что пока приостанавливают продажи новых телефонов Huawei.

Кроме того, о приостановлении бизнеса с Huawei своим сотрудникам сообщили в британской компании ARM, разрабатывающей микрочипы. Это стало известно из внутренних документов, полученных Би-би-си.

Трудности торговли


Торговая война между США и Китаем обострилась в последние недели. Организованные странами переговоры не помогли: напротив, президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз.

Технологическая компания Huawei оказалась в самом центре торговой войны.

Вашингтон считает, что технологии Huawei могут быть использованы спецслужбами Китая. Huawei последовательно отрицает подобные обвинения, заявляя, что работает независимо от китайских властей.

Вслед за США и другие западные страны высказали опасения по поводу возможных угроз в связи с выходом компании в мобильные сети следующего поколения - 5G.

Google стала первой компанией, которая открыто признала, что ограничила сотрудничество с Huawei. По утверждению экономистов, то же самое будут вынуждены сделать и другие, что станет ударом по американскому технологическому сектору и изменит устоявшиеся мировые цепочки поставок оборудования.

Экономисты говорят, что новый виток противостояния между США и Китаем может привести к потерям для всего мирового технологического сектора и замедлит развитие систем связи 5G.

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