Согласно решению районного совета, на месте монумента советскому военачальнику должен быть установлен мемориал героям-освободителям Праги в 1945 году. На создание нового памятника будет объявлен конкурс.
Совет также постановил, что новый монумент должен отражать подвиг погибших красноармейцев, а также трагическую судьбу получивших чехословацкое гражданство выходцев из СССР, которые бежали от сталинских репрессий.
В российском посольстве в Праге назвали такое решение возмутительным.
"Неожиданностью оно (решение) не стало с учетом того, что именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память воинов Красной Армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии и ее столицы от нацизма, и несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию", - говорится в заявлении дипмиссии.
Иван Конев во время Второй мировой войны командовал 1-м Украинским фронтом, его войска штурмовали Берлин и участвовали в Пражской операции, в результате которой была разгромлена крупная немецкая группировка в Чехословакии.
В послевоенные годы Иван Конев занимал высшие командные посты в Советской армии и вооруженных силах стран Варшавского договора.
Памятник маршалу Коневу, созданный по проекту чехословацкого скульптора Зденека Крыбуса, был установлен в чешской столице в 1980 году. С тех пор в Чехии неоднократно поднимался вопрос о демонтаже или переносе памятника. В ноябре 2017 года неизвестные облили монумент краской, нанеся на нем даты - 1956, 1961, 1968 и 2017.
Вскоре после этого представитель руководства района Прага-6 Ондржей Шрамек заявил, что на монументе должно быть указано, что в 1956 году Конев руководил подавлением венгерского восстания, а в 1968 году возглавляемые им войска вторглись в Чехословакию.
Памятник маршалу Коневу в Праге также подвергался осквернению в 2018 и в 2019 году.
Осенью 1956 года Иван Конев действительно командовал войсками, подавившими восстание в Венгрии, а в 1961 году был активным участником Берлинского кризиса, завершившегося возведением Берлинской стены.
В 1968 году во время Пражской весны Конев уже не занимал руководящих постов в армии - однако, как утверждают чешские историки, он лично патронировал советскую военную разведку и участвовал в принятии решения о вводе войск Варшавского договора в Чехословакию.
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