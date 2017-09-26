В результате три израильтянина погибли, еще один получил ранения. Сам нападавший также был убит в ходе завязавшейся перестрелки, сообщает газета Haaretz.
По данным полиции, нападавший пытался вместе с палестинскими рабочими пройти в населенный пункт Хар-Адар, расположенный северо-западнее Иерусалима, но вызвал подозрение у охраны. "Он достал оружие и открыл огонь по находившимся на месте силам. В результате нападения трое израильтян были убиты, еще один ранен", — сказано в сообщении правоохранителей.
Один из убитых израильтян был пограничником, а двое — охранником. Про нападавшего пока известно немногое — в частности, что ему 37 лет.
С конца 2015 года в Израиле зафиксирован всплеск нападений на израильтян со стороны палестинцев и израильских арабов. Всего за два года в результате таких нападений погибли 42 израильтянина.
За то же время были убиты более 240 палестинцев. По данным израильских властей, в большинстве случаев речь идет об участниках нападений на израильтян. Обе стороны конфликта обвиняют в эскалации насилия друг друга.
Стало известно еще о двух погибших в Сирии российских военных (4)
Стало известно о гибели еще двух российских военных в...
Палестинец убил троих израильтян на западном берегу Иордана
Палестинец открыл огонь по израильским силам...
Белый дом: мы не объявляли войну Пхеньяну, это абсурд (3)
Белый дом отверг заявление Пхеньяна о том, что...
Госдеп заявил о непричастности США к гибели российского генерала в Сирии (91)
США не причастны к гибели российского генерала Валерия...
МИД КНДР: США объявили Северной Корее войну (13)
Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо обвинил...
TOP новостей
Глава Минобороны Литвы: учения "Запад" - симуляция нападения на страны Балтии (156)
В недельных военных учениях "Запад - 2017" было...
Литва получила просьбы российского генерала отпустить "инвалида"-пограничника (10)
Литовские должностные лица задержавшие пьяного...
Что показали учения "Запад": под дымовой завесой – три выразительных сигнала Кремля (157)
Пор щелканье фотоаппаратов после атаки ревущие танки и...
История повторяется: преследователи запугали девушку на BMW (17)
Студентка за рулем автомобиля пережила настоящую...
Литва и Дания намерены давить на Брюссель в вопросе Nord Stream 2 (51)
В среду на встрече в Вильнюсе министры иностранных дел...