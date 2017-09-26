Палестинец убил троих израильтян на западном берегу Иордана

Палестинец открыл огонь по израильским силам безопасности на въезде в одно из еврейских поселений на западном берегу реки Иордан, сообщила пограничная полиция.
© Sipa Press/Scanpix

В результате три израильтянина погибли, еще один получил ранения. Сам нападавший также был убит в ходе завязавшейся перестрелки, сообщает газета Haaretz.

По данным полиции, нападавший пытался вместе с палестинскими рабочими пройти в населенный пункт Хар-Адар, расположенный северо-западнее Иерусалима, но вызвал подозрение у охраны. "Он достал оружие и открыл огонь по находившимся на месте силам. В результате нападения трое израильтян были убиты, еще один ранен", — сказано в сообщении правоохранителей.

Один из убитых израильтян был пограничником, а двое — охранником. Про нападавшего пока известно немногое — в частности, что ему 37 лет.

С конца 2015 года в Израиле зафиксирован всплеск нападений на израильтян со стороны палестинцев и израильских арабов. Всего за два года в результате таких нападений погибли 42 израильтянина.

За то же время были убиты более 240 палестинцев. По данным израильских властей, в большинстве случаев речь идет об участниках нападений на израильтян. Обе стороны конфликта обвиняют в эскалации насилия друг друга.

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