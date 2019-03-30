Тысячи палестинцев в субботу приняли участие в массовой акции протеста у границы, разделяющей сектор Газа и Израиль, в честь первой годовщины всплеска протестов в Палестинской автономии против действий израильской армии.
Palestina
© Sipa / Scanpix

По данным израильских военных, в протестах приняли участие около 20 тысяч демонстрантов, которые кидали в сторону Израиля камни, гранаты и горящие автомобильные покрышки. Солдаты ЦАХАЛ в ответ применили слезоточивый газ.

Палестинская сторона утверждает, что израильские военные убили одного жителя Газы рано утром в субботу. В армии Израиля заявили, что им ничего неизвестно о смерти палестинца.

Статьи по теме:
Дамаск заявил об израильском ударе по пригороду Алеппо
Нетаньяху: американцы поддерживают Израиль не из-за денег, а из-за общих ценностей  (7)

Конфронтация в районе Газы усилилась на этой неделе, накануне первой годовщины со дня проведения массовой акции протеста "Великий марш возвращения", которая состоялась 30 марта 2018 года. В минувший понедельник в результате ракетного обстрела со стороны Газы было ранено семь израильтян. Израиль в ответ провел серию авианалетов на Сектор Газа и стал наращивать военные силы на границе.

В секторе Газа живут более 2 миллионов палестинцев. Власть на этой территории принадлежит исламистской группировке ХАМАС.

"Голос Америки"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Генсек ООН призвал Израиль и ХАМАС проявить сдержанность

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во...

Израильская авиация нанесла удар по офису лидера "Хамас" Исмаила Хании (8)

Израильская авиация нанесла в понедельник ракетный...

США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами (11)

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал...

Румыния объявила о переносе своего посольства в Иерусалим (12)

На проходящей в Вашингтоне конференции...

Совет ООН по правам человека осудил действия Израиля в Газе (2)

В резолюции Совета осуждается "преднамеренное...

В мире

Президентом Словакии может стать либеральная правозащитница

Еще недавно адвокат Зузана Чапутова была неизвестна...

Венгрия рассчитывает на поставки газа из Азербайджана с 2021 года

Будапешт, получающий половину газа через Украину,...

"День тишины" в Украине: полиция получила уже более 150 жалоб

В "день тишины", 30 марта, в полицию Украины уже...

Генсек ООН призвал лучше готовить и оснащать миротворцев (2)

Миротворцы ООН сталкиваются с новыми типами угроз на...

Иерархов Ватикана обязали передавать церковному следствию все заявления о домогательствах

Папа римский Франциск издал несколько...

TOP новостей

В Вильнюсе отметили 15-летие вступления Литвы в НАТО (249)

В субботу в столице Литвы прошли торжественные...

TVP Wilno против российской пропаганды в Литве? (140)

Польша инвестировала 1,86 миллиона евро в создание...

J. Tymošenko palaikytojų mitingas P. Porošenko Julija Tymošenko Volodymyras Zelenskis Julija Tymošenko

"Думай", "меняй", "я готов" – финальные слоганы президентской кампании в Украине (44)

На улицах Киева в последнюю предвыборную неделю в моде...

Погода: суббота порадует теплом

В субботу антициклон принесёт жителям Литвы сухую,...

Лидер консерваторов о муниципальных выборах: это – старт к ещё большей победе (25)

Руководитель политической партии "Союз Отечества -...