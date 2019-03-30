По данным израильских военных, в протестах приняли участие около 20 тысяч демонстрантов, которые кидали в сторону Израиля камни, гранаты и горящие автомобильные покрышки. Солдаты ЦАХАЛ в ответ применили слезоточивый газ.
Палестинская сторона утверждает, что израильские военные убили одного жителя Газы рано утром в субботу. В армии Израиля заявили, что им ничего неизвестно о смерти палестинца.
Конфронтация в районе Газы усилилась на этой неделе, накануне первой годовщины со дня проведения массовой акции протеста "Великий марш возвращения", которая состоялась 30 марта 2018 года. В минувший понедельник в результате ракетного обстрела со стороны Газы было ранено семь израильтян. Израиль в ответ провел серию авианалетов на Сектор Газа и стал наращивать военные силы на границе.
В секторе Газа живут более 2 миллионов палестинцев. Власть на этой территории принадлежит исламистской группировке ХАМАС.
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